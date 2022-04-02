Сб, 2.04.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

За сутки прибавилось 939 зараженных, трое скончались

Дополнено!
rus.postimees.ee
За сутки прибавилось 939 зараженных, трое скончались
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Тестирование на коронавирус. Фото иллюстративное.
Тестирование на коронавирус. Фото иллюстративное. Фото: Sander Ilvest

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 2987 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 939.

По состоянию на утро 2 апреля в больницах находится 274 пациента с коронавирусом. Из них 120 человек нуждается в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 68 человек, или 56,7% не были вакцинированы, а 52, или 43,3% прошли курс вакцинации.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей госпитализированы были в среднем 0,8 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 2,8 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 32 новые истории болезни, из которых в семи случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние 10 дней ежедневно госпитализировали 16,5 пациентов с симптомами COVID-19. Скончались три человека с коронавирусом: 68-летний мужчина, 74-летний мужчина и 90-летняя женщина.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 70 вакцинированных человек в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 76 невакцинированных в день.

За сутки была введена 543 дозы вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 63 случаях. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 445 424 человека. Среди всего населения Эстонии как минимум одной дозой вакцины привиты 63,4%.

Ключевые слова
Наверх