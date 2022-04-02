За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 2987 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 939.
За сутки прибавилось 939 зараженных, трое скончались
По состоянию на утро 2 апреля в больницах находится 274 пациента с коронавирусом. Из них 120 человек нуждается в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 68 человек, или 56,7% не были вакцинированы, а 52, или 43,3% прошли курс вакцинации.
В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей госпитализированы были в среднем 0,8 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 2,8 невакцинированных человека в день.
За сутки в больницах открыли 32 новые истории болезни, из которых в семи случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние 10 дней ежедневно госпитализировали 16,5 пациентов с симптомами COVID-19. Скончались три человека с коронавирусом: 68-летний мужчина, 74-летний мужчина и 90-летняя женщина.
В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 70 вакцинированных человек в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 76 невакцинированных в день.
За сутки была введена 543 дозы вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 63 случаях. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 445 424 человека. Среди всего населения Эстонии как минимум одной дозой вакцины привиты 63,4%.