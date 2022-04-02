Разочарованный клиент: кампания airBaltic "Дешевые весенние полеты" вводит в заблуждение

«30 марта я увидел в социальных сетях рекламу кампании airBaltic, призывавшую у покупке дешевых авиабилетов на весенние рейсы. Так как в конце апреля у меня отпуск, то я сразу же решил взять быка за рога и забронировать дешевые билеты для долгожданной поездки в Берлин. Но чего я не нашел, так это дешевых билетов», — говорит Тимо. Он ожидал, что раз кампания называется "весенней", она предложит возможность улететь в этот пункт назначения по выгодной цене в том числе и весной.

«Я искал, но не смог найти на странице кампании ни одного рейса туда и обратно в конце апреля по цене 69 евро», — говорит Тимо, добавляя, что лучшее предложение на желаемые даты стоило примерно 130 евро.

"Это само по себе приемлемая сумма в два конца, и не то чтобы безумно дорогая, но мне как-то не понравилось: бронируй весенний рейс, но дешево съездить можно только осенью, потому что раньше сентября ни одного билета туда-обратно за 69 евро я не нашел», — рассуждает читатель.

Лучшие цены - в начале кампании

Глава отдела корпоративных коммуникаций airBaltic Алисе Бетере рассказала Elu24, что airBaltic регулярно проводит кампании, чтобы клиенты могли бронировать авиабилеты как можно дешевле. «Однако важно отметить, что на каждом рейсе есть определенное количество мест, которые можно приобрести по цене акции», — поясняет она, добавляя, что самые выгодные цены можно найти, бронируя за несколько месяцев или в первые дни кампании.