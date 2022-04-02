В центре Таллинна открылась улица услуг и магазинов

Первые арендаторы уже открыли свои двери в здании, известном как бывшая штаб-квартира банка Nordea. На втором этаже здания, принадлежащего компании по развитию коммерческой недвижимости Colonna, начала работу клиника Royal Grace, а в мае на первом этаже распахнет двери эксклюзивный салон красоты LN Beauty Estonia.

«Входы в помещения всех арендаторов открываются в светлый атриум и посетителям будет легко их найти. Помещения на первом этаже приспособлены для оказания услуг и оборудованы необходимыми водопроводными подключениями. Войдя с шумной городской улицы, клиенты попадут в атмосферный атриум, отличающийся естественным освещением и современным дизайном», — описала новую концепцию руководитель отдела аренды Colonna Аве-Лийс Ууспыльд.

Созданная в самом центре города уникальная улица обслуживания вскоре сможет предложить все основные услуги салонов красоты. «Некоторые коммерческие помещения в атриуме еще свободны, и мы приветствуем предприятия разных сфер деятельности. Светлый атриум также предлагает прекрасные возможности для организации художественных выставок и модных показов», — сказала Ууспыльд.