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Остров Абрука зовет! Большой земельный участок у моря и красивый дом с баней ждут покупателя

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Остров Абрука зовет! Большой земельный участок у моря и красивый дом с баней ждут покупателя
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Фото: KV.EE

На острове Абрука продается прекрасный земельный участок на берегу моря, с новым домом и баней, предлагает Kodu.

На участке земли площадью 3200 м2 находятся дом с красивой соломенной крышей и баня, построенные в 2020 году. На первом этаже дома  - открытая кухня-гостиная с дровяной печью и камином. С террасы можно зайти в отдельную спальню с собственной ванной комнатой. На втором этаже три уютные спальни и три ванных.

Фото: KV.EE

Расположенная на участке баня площадью 64,5 м2 построена из настоящих бревен, полы отделаны красивым доломитовым камнем. На террасе сауны установлена баня-бочка, в которой приятно расслабиться и полюбоваться окрестностями.

Фото: KV.EE

На участке есть собственная скважина, которая снабжает дом чистой водой. В настоящее время объект используется в качестве популярного Abruka Boutique Spa. В дальнейшем можно продолжать бизнес по размещению гостей или использовать недвижимость для собственного проживания. 

Фото: KV.EE

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