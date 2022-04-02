Безумный рост цен на энергоносители ставит под вопрос производство в Эстонии

Кристи Тяхт, владелица текстильной компании Qualitex, работающей в Синди Пярнуского уезда, заявила, что потребление газа увеличилось во много раз, что также является основным источником затрат, и компании приходится брать кредиты, чтобы оплачивать счета за электроэнергию.

«Обычно компания берет кредит, чтобы развиваться, совершенствоваться и предлагать своим клиентам новые и лучшие продукты или услуги, а не для того, чтобы платить за электричество и газ, это совершенно глупо», — сказала она.