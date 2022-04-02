Уровень распространения коронавируса достиг уровня, который позволяет правительству с завтрашнего дня, воскресенья, отменить обязательство носить маску.
Правительство отменяет масочный режим в Эстонии с 3 апреля
«Утро принесло долгожданную новость — мы достигли желтого уровня риска и уже с завтрашнего дня можем упразднить маски. В настоящее время проходит заседание правительства, на котором мы немедленно оформим официальное решение, которое вступит в силу завтра», — сообщила премьер-министр Кая Каллас в социальных сетях.
С завтрашнего дня больше не будет нужно носить маску в общественных местах. Однако останется рекомендация носить маску в людных помещениях и в общественном транспорте, особенно для групп риска.
Коронавирус все еще циркулирует и заразен. В среднем более 1000 человек в день диагностируют коронавирус, а в среднем почти 30 человек в день попадают в больницы из-за тяжелого течения коронавируса.
«Поэтому, пожалуйста, продолжайте быть осторожными и заботьтесь о других, и если вам еще не сделали прививку, пожалуйста, сделайте прививку. С завтрашнего дня мы можем жить без масок, но то, что произойдет дальше, зависит от всех нас», — сказала Каллас.