Правительство отменяет масочный режим в Эстонии с 3 апреля

«Утро принесло долгожданную новость — мы достигли желтого уровня риска и уже с завтрашнего дня можем упразднить маски. В настоящее время проходит заседание правительства, на котором мы немедленно оформим официальное решение, которое вступит в силу завтра», — сообщила премьер-министр Кая Каллас в социальных сетях.

С завтрашнего дня больше не будет нужно носить маску в общественных местах. Однако останется рекомендация носить маску в людных помещениях и в общественном транспорте, особенно для групп риска.

Коронавирус все еще циркулирует и заразен. В среднем более 1000 человек в день диагностируют коронавирус, а в среднем почти 30 человек в день попадают в больницы из-за тяжелого течения коронавируса.