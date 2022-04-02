В субботу правительство решило, что с 3 апреля больше не будет применяться национальное обязательство по ношению масок, так как риск распространения коронавируса упал до среднего или желтого уровня по всем показателям.
В Эстонии с сегодняшнего дня отменен масочный режим
Однако рекомендация носить маски в местах массового скопления людей, особенно для людей из группы риска, остается в силе.
Вместе с отменой маски будут также отменены требования по дезинфекции и рассредоточению, но и здесь рекомендуется сохранять дистанцию в местах скопления людей.
На сегодняшний день уровень риска распространения коронавируса в Эстонии снизился с высокого до среднего уровня, что соответствует желтому цвету в матрице рисков. На утро среднее число инфицированных за последние семь дней составляет 1027 человек, а среднее число новых лиц, нуждающихся в стационарном лечении от COVID, за семь дней — 29,86.
По состоянию на 2 апреля в больнице находятся 274 пациента с коронавирусом. За последние сутки скончались 3 человека, зараженных коронавирусом.
«Пожалуйста, продолжайте быть осторожными и заботьтесь о других, и если вам еще не сделали прививку, пожалуйста, сделайте прививку. С завтрашнего дня мы можем жить без масок, но то, что произойдет дальше, зависит от всех нас», — сообщила вчера премьер-министр Кая Каллас в социальных сетях.