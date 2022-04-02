В Эстонии с сегодняшнего дня отменен масочный режим

Однако рекомендация носить маски в местах массового скопления людей, особенно для людей из группы риска, остается в силе.

Вместе с отменой маски будут также отменены требования по дезинфекции и рассредоточению, но и здесь рекомендуется сохранять дистанцию в местах скопления людей.

На сегодняшний день уровень риска распространения коронавируса в Эстонии снизился с высокого до среднего уровня, что соответствует желтому цвету в матрице рисков. На утро среднее число инфицированных за последние семь дней составляет 1027 человек, а среднее число новых лиц, нуждающихся в стационарном лечении от COVID, за семь дней — 29,86.

По состоянию на 2 апреля в больнице находятся 274 пациента с коронавирусом. За последние сутки скончались 3 человека, зараженных коронавирусом.