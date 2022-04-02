За последние два года мы приспособились работать не только из дома, но и буквально из любого места. Во время пандемии многие семьи время от времени меняли обстановку, оставаясь работать и учиться в своих загородных домах или дачах. Возможно, кто-то из них решил переехать в сельскую местность и превратить дачу в место для постоянного проживания.
До и после: как превратить дачу в дом для постоянного проживания
Дизайнер интерьера IKEA Элиза Озолиня переделала старую гостиную и прихожую на даче и делится советами, как приспособить подобную недвижимость для постоянного проживания.
Семья из пяти человек решила отремонтировать свою дачу, превратив ее в жилой дом. Гостиная площадью 14 м2 и прихожая площадью всего 4 м2 очень узкие и маленькие. Поэтому поиск продуманных и функциональных решений для интерьера является ключевым моментом успешной перепланировки небольших помещений.
Прихожая и гостиная не удовлетворяли потребностям семьи, а ведь жилье должно быть прежде всего уютным. Прихожая - это место, которое создает первое впечатление о доме, а гостиная - сердце дома, где вся семья может собраться вместе и провести время за настольными играми, просмотром телепередач и фильмов и чтением книг.
Галерея: До изменений
Галерея: После изменений
Максимальное использование пространства маленькой прихожей
В маленьких прихожих даже один сантиметр может иметь значение. Если прихожая захламлена и в ней слишком много всяких вещей, это еще больше уменьшит пространство. Наиболее удобным решением для таких помещений является шкаф с раздвижными дверями, в котором можно легко спрятать большинство вещей.
«Возникла необходимость построить в прихожей вместительный шкаф, где можно было бы разместить сезонную верхнюю одежду, обувь и другие вещи. Я решила использовать пространство по максимуму. Между шкафом и стенами оставался буквально один сантиметр. Старые вешалки были заменены на новые, более функциональные и эстетичные, которые также перекликались с любимой семейной темой леса и мотивами природы. Существует множество решений "два в одном", которые я рекомендую использовать в таких маленьких помещениях, как это. Например, скамейка с хранилищем для обуви - меньшие члены семьи могут присесть на скамейку во время одевания и поставить под нее обувь, возвращаясь домой», — говорит дизайнер интерьера IKEA Элиза Озолиня.
Играйте с цветовой гаммой
Чтобы маленькие помещения выглядели более просторными, покрасьте стены в белый цвет. Но это не значит, что нельзя использовать яркие акценты. Зеленый цвет, который был выбран для окраски прихожей, торца стены гостиной, а также лестницы, прекрасно дополнил пространство. Большая часть мебели была выполнена в светлых тонах, но черные полки, лампы, декор и крепления для штор придали комнате элегантный акцент. Поскольку помещения являются смежными, в качестве визуальной перегородки были использованы шторы.
Одна функциональная центральная часть
В гостиной мы обычно отдыхаем и наслаждаемся свободным временем, смотрим телевизор, читаем книги, пьем кофе и т д. Поэтому она должна быть удобной. Дизайнер Озолиня разместила в гостиной большой диван, который стал центральным элементом комнаты. Все остальное - телевизор, полки, стол - расположились вокруг дивана. Диван не только удобен, но и имеет сменный и моющийся чехол, что особенно важно, когда дома есть дети. За ним легко ухаживать, а со временем семья может даже освежить интерьер, сменив чехол дивана.
«Мебель должна служить людям так, чтобы ею было удобно пользоваться. Предыдущий журнальный столик был слишком мал для семьи, поэтому рядом с диваном был установлен новый журнальный столик соответствующей высоты. Теперь его можно даже разложить, создав больше места для настольных игр или кофе-брейков, или же, наоборот, сложить и сэкономить пространство, когда он не используется», — говорит дизайнер интерьера.
Создать или переделать
У многих комнат довольно сложные параметры. Некоторые из них можно изменить, некоторые - нет. Но в любом случае, в большинстве ситуаций можно найти идеальное решение. В гостиной был неработающий камин. Так как камин не использовался, а в комнате не хватало места, дизайнер нашел компромисс и переделал помещение, убрав ненужный элемент. Над камином раньше был установлен телевизор. Телевизор был расположен слишком высоко, и из-за камина его высоту нельзя было регулировать. Но теперь получилось повесить телевизор ниже уровня бывшего ненужного камина. В дальнейшем семья сможет наслаждаться просмотром фильмов с гораздо большим комфортом. А в свободном пространстве, где раньше висел телевизор, установлены полки для предметом декора.
До ремонта под лестницей была свободная ниша, которая не использовалась. Дизайнер Озолиня творчески оформила угол, сделав комнату более глубокой. Под лестницей установили небольшой сервант и повесили зеркало. Дополняющие интерьер лампа и свечи, которые были размещены на серванте, гармонично завершили остальную часть интерьера.