До и после: как превратить дачу в дом для постоянного проживания

Дизайнер интерьера IKEA Элиза Озолиня переделала старую гостиную и прихожую на даче и делится советами, как приспособить подобную недвижимость для постоянного проживания.

Семья из пяти человек решила отремонтировать свою дачу, превратив ее в жилой дом. Гостиная площадью 14 м2 и прихожая площадью всего 4 м2 очень узкие и маленькие. Поэтому поиск продуманных и функциональных решений для интерьера является ключевым моментом успешной перепланировки небольших помещений.

Прихожая и гостиная не удовлетворяли потребностям семьи, а ведь жилье должно быть прежде всего уютным. Прихожая - это место, которое создает первое впечатление о доме, а гостиная - сердце дома, где вся семья может собраться вместе и провести время за настольными играми, просмотром телепередач и фильмов и чтением книг.

Галерея: До изменений

Галерея: После изменений

Максимальное использование пространства маленькой прихожей

В маленьких прихожих даже один сантиметр может иметь значение. Если прихожая захламлена и в ней слишком много всяких вещей, это еще больше уменьшит пространство. Наиболее удобным решением для таких помещений является шкаф с раздвижными дверями, в котором можно легко спрятать большинство вещей.

Телевизор вместо камина, а полка - вместо телевизора. Журнальный столик раскладывается. Фото: Пресс-фото

«Возникла необходимость построить в прихожей вместительный шкаф, где можно было бы разместить сезонную верхнюю одежду, обувь и другие вещи. Я решила использовать пространство по максимуму. Между шкафом и стенами оставался буквально один сантиметр. Старые вешалки были заменены на новые, более функциональные и эстетичные, которые также перекликались с любимой семейной темой леса и мотивами природы. Существует множество решений "два в одном", которые я рекомендую использовать в таких маленьких помещениях, как это. Например, скамейка с хранилищем для обуви - меньшие члены семьи могут присесть на скамейку во время одевания и поставить под нее обувь, возвращаясь домой», — говорит дизайнер интерьера IKEA Элиза Озолиня.

Играйте с цветовой гаммой

Чтобы маленькие помещения выглядели более просторными, покрасьте стены в белый цвет. Но это не значит, что нельзя использовать яркие акценты. Зеленый цвет, который был выбран для окраски прихожей, торца стены гостиной, а также лестницы, прекрасно дополнил пространство. Большая часть мебели была выполнена в светлых тонах, но черные полки, лампы, декор и крепления для штор придали комнате элегантный акцент. Поскольку помещения являются смежными, в качестве визуальной перегородки были использованы шторы.

Шкаф с раздвижными дверцами в прихожей. Фото: Пресс-фото

Одна функциональная центральная часть