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Видео ⟩ Целая деревня охвачена огнем: не исключен поджог

rus.postimees.ee Айвар Ояперв
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Целая деревня охвачена огнем: не исключен поджог
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Пожар в деревне Рабассааре.
Пожар в деревне Рабассааре. Фото: Aegviidu Päästeselts MtÜ

Сегодня рано утром в 4.49 в Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Тапа недалеко от Лехтсе горит деревня Рабасааре. Дополнительного объяснения обстоятельств случившегося нет. Деревня Рабасааре заброшена, насколько известно, в ней нет постоянных жителей, но постройки сохранились. Можно подозревать поджог.

Спасатели отреагировали на вызов усиленным составом, пожар отправились тушить восемь спасательных машин. По первоначальной информации, которая поступила в Центр тревоги, горели два здания, деревянное и каменное, но на месте выяснилось, что полыхают три здания, пишет Virumaa Teataja.

Работы по тушению продолжаются.

Рабасааре — заброшенная деревня в Ляэне-Вирумаа в волости Тапа. Она была основана в 1936–1937 годах государственным акционерным обществом Eesti Turbatööstused для начала промышленного производства торфа с болот Ребасе и Лясте. В пиковые периоды в поселке проживало несколько сотен человек, которым там работали.

К настоящему времени деревня заброшена, а здания разваливаются. Деревня использовалась Силами обороны для проведения учений. В феврале этого года Государственный оборонный инвестиционный центр подписал строительный подряд на проектирование и строительство боевого городка Рабасааре.

Деревня Рабасааре также использовалась как сцена под открытым небом, где ставился летняя постановка.

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