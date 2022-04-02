Видео ⟩ Целая деревня охвачена огнем: не исключен поджог

Спасатели отреагировали на вызов усиленным составом, пожар отправились тушить восемь спасательных машин. По первоначальной информации, которая поступила в Центр тревоги, горели два здания, деревянное и каменное, но на месте выяснилось, что полыхают три здания, пишет Virumaa Teataja.

Работы по тушению продолжаются.

Рабасааре — заброшенная деревня в Ляэне-Вирумаа в волости Тапа. Она была основана в 1936–1937 годах государственным акционерным обществом Eesti Turbatööstused для начала промышленного производства торфа с болот Ребасе и Лясте. В пиковые периоды в поселке проживало несколько сотен человек, которым там работали.

К настоящему времени деревня заброшена, а здания разваливаются. Деревня использовалась Силами обороны для проведения учений. В феврале этого года Государственный оборонный инвестиционный центр подписал строительный подряд на проектирование и строительство боевого городка Рабасааре.