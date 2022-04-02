Галерея ⟩ Дом в Пирита с мраморной лестницей и видом на миллион долларов

В четырехэтажном доме из силикатного кирпича площадью 315 м2 есть бассейн и баня, вместительный гараж и собственный зимний сад.

На первом этаже расположены баня с бассейном, душевая, туалет, зимний сад и вместительный гараж. На втором этаже - прихожая, санузел, гостиная с камином и кухня площадью 40 м2! На третьем - две спальни и большая ванная комната. Из окон зала верхнего, четвертого этажа, открывается тот самый вид на город и море.

Этажи соединяет представительная лестница, отделанная мрамором. Чем облицованы колонны, в объявлении не уточняется.

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