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Галерея ⟩ Дом в Пирита с мраморной лестницей и видом на миллион долларов

rus.postimees.ee
Дом в Пирита с мраморной лестницей и видом на миллион долларов
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Да-да, про миллион долларов написано в объявлении о продаже: вид из окон дома, расположенного в Меривялья, в самом деле роскошный. Есть элементы роскоши и в дизайне интерьера.

В четырехэтажном доме из силикатного кирпича площадью 315 м2 есть бассейн и баня, вместительный гараж и собственный зимний сад.

На первом этаже расположены баня с бассейном, душевая, туалет, зимний сад и вместительный гараж. На втором этаже - прихожая, санузел, гостиная с камином и кухня площадью 40 м2! На третьем - две спальни и большая ванная комната. Из окон зала верхнего, четвертого этажа, открывается тот самый вид на город и море. 

Этажи соединяет представительная лестница, отделанная мрамором. Чем облицованы колонны, в объявлении не уточняется.

Смотрите галерею!

С другими фотографиями и технической информацией о характере отопления и условиях продажи можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.

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