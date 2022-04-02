ВИДЕО ⟩ Президент ЭФС Похлак распустил руки на заседании волостного собрания

На заседании 30 марта Похлак, входящий в волостном собрании в оппозицию, толкнул депутата от коалиции Мирко Кийсона в кульминации жарких дебатов.

Сессия в среду состоялась всего через день после футбольного матча Кипр-Эстония, поражение в котором со счетом 0:2 отправило эстонскую сборную в низший дивизион Лиги наций.