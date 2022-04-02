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ВИДЕО ⟩ Президент ЭФС Похлак распустил руки на заседании волостного собрания

Мейнхард Пулк
Президент ЭФС Похлак распустил руки на заседании волостного собрания
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Фото: Pilt videost

Разногласия президента Эстонского футбольного союза Айвара Похлака с представителями коалиции на заседании волостного собрания Козе вышли за рамки вербального спора, пишет Postimees.

На заседании 30 марта Похлак, входящий в волостном собрании в оппозицию, толкнул депутата от коалиции Мирко Кийсона в кульминации жарких дебатов.

Сессия в среду состоялась всего через день после футбольного матча Кипр-Эстония, поражение в котором со счетом 0:2 отправило эстонскую сборную в низший дивизион Лиги наций.

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