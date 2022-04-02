За неделю из России ушли «Декатлон», Reserved и Jysk. Сколько россиян потеряли работу?

По данным минтруда на 28 марта, в России около 14 тысяч работников находились в неоплачиваемом отпуске, а работодатели уведомили о планируемом сокращении порядка 50 тысяч сотрудников. В их число, вероятно, войдут те, кто работал в компаниях, которые уходят из России.

Однако звучали и более пессимистичные оценки. Почти 96 тысяч российских работников на данный момент находятся в простое, сообщала 23 марта на заседании Совета Федерации вице-спикер палаты Галина Карелова.

"Не думаем, что ситуация изменится в ближайшие годы"

Каждую неделю количество людей в простое или неоплачиваемом отпуске растет, как и число уволенных с момента исхода западных компаний из России. На этой неделе об уходе заявили новые компании, а значит, пополнится и число тех, кто рискует быть уволенным.

Польский ритейлер и производитель одежды LPP Group 29 марта сообщил, что окончательно уходит из России. Ему принадлежат бренды Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay.

"Польская компания по производству одежды завершила оперативные действия, необходимые для закрытия магазинов в России, и сегодня был закрыт последний из них", - сообщили в LPP Group 29 марта. Ранее она полностью прекратила транспортировку товаров в Россию, а также все инвестиции и планы развития, и закрыла онлайн-продажи всех своих брендов.

На сайте компании сказано, что всего в LPP Group работают 27 тысяч человек из 26 стран мира, однако, не уточняется, сколько из них - в России.

В пресс-релизе не упомянули, сколько именно магазинов в России было у группы. Согласно подсчету на сайтах сетей, в стране закроются около 450 магазинов. При численности сотрудников в 10-15 работников на магазин это от 4,5 тыс. до 6,7 тыс. рабочих мест.

В отличие от других компаний (например, McDonalds или IKEA, которые приостановили работу), в пресс-релизе LPP Group не говорится о сохранении зарплаты российским сотрудникам. Русская служба Би-би-си направила запрос в компанию и ожидает ответа.

29 марта о приостановке работы в России заявили в Decathlon. У компании насчитывается 60 магазинов в стране. "Строго соблюдая международные санкции, Decathlon отмечает, что условия поставок больше не отвечают требованиям для продолжения деятельности в России", - заявили в компании.

"В соответствии с нашими обязательствами мы продолжим поддерживать наших 2500 российских сотрудников, некоторые из которых работают в компании с 2006 года", - сообщили в компании. Там не уточнили, как именно и в течение какого срока будет оказываться поддержка.

В прошлом году Decathlon был признан одним из лучших мест работы по данным программы Best Places To Work. Отмечалось, что в ходе оценки рекомендательные отзывы об этой организации дали 93% сотрудников, в то время как для типичной российской компании этот показатель составляет 79%.