EKRE критикует правительство: доля неэстонцев уже составляет почти треть населения Эстонии

Заявление совета EKRE:

«Совет Эстонской консервативной народной партии считает неприемлемой политику Партии реформ и Центристской партии, направленную на массовую иммиграцию, ведущую к снижению уровня заработной платы эстонского народа и разрушению национальной государственности.

Планы нынешнего правительства продлить право на работу находящихся в Эстонии на основании годового разрешения на работу еще на два года, а также снизить требование зарплаты с нынешней средней до 0,8 от средней по Эстонии радикально меняет и без того уже открытую и сокращающую долю эстонцев в стране политику иммиграции.

Неразумно, что в ситуации, когда количество украинских военных беженцев - в настоящее время более 25 000 - уже превышает возможности нашей страны по оказанию помощи, правительство намерено дать дополнительный импульс иммиграции путем резкого увеличения иммиграции дешевой рабочей силы.

Действия правительства особенно циничны, учитывая, что нет необходимости смягчать правила трудовой миграции для украинских военных беженцев. Военные беженцы автоматически получают вид на жительство в Эстонии и имеют право на получение услуг и начало работы наравне с постоянными жителями. Изменения не увеличат возможности трудоустройства для украинцев. Однако работодатели, желающие использовать так называемый рабский труд, выиграют от ослабления иммиграционных ограничений.

Государственная политика в пользу современных «рабовладельцев» не только аморальна, но и быстро приведет к замедлению роста заработной платы, превратит Эстонию в экономику с низкой производительностью и увеличит количество безработных и бедных. В Эстонии уже почти 45 000 безработных, и более четверти миллиона человек живут в относительной бедности.

По последним данным Департамента статистики показатель относительной бедности составляет 20,6 %, в то же время доля абсолютно бедности составляет 2,2 %. Именно понятие абсолютной бедности тесно связано с понятием черты бедности. Человек, проживающий в относительной бедности, может вполне хорошо зарабатывать, но поскольку у других вокруг доход еще больше, возникает неравенство, примечание Rus.Postimees.

Ввоз трудовых мигрантов сопровождается оттоком все большего числа людей из Эстонии. Напомним, что во время экономического кризиса последнего десятилетия в результате некомпетентной политики жесткой экономии, проводимой Партией реформ, страну покинуло около 100 тысяч человек.

Долгосрочным последствием массового ввоза дешевой рабочей силы является то, что эстонцы останутся в меньшинстве на своей родине. Доля неэстонцев уже составляет почти треть нашего населения. За последние годы к нам переехали жить на 4-5 тысяч человек больше, в основном из восточнославянских стран и Азии-Африки, чем уехало. Кроме того, у нас уже зарегистрированы десятки тысяч так называемых краткосрочных работников, некоторые из которых намерены остаться в Эстонии на постоянной основе. Если текущий уровень рождаемости останется прежним, а положительное сальдо миграции, которое увеличивает запланированные правительством изменения и прием украинских беженцев, удвоится, то через несколько десятилетий мы станем меньшинством в нашей стране.

Мы не должны позволять правительству проводить политику, которая ведет к обнищанию и изменению численности населения Эстонии и продвигает только интересы индивидуальных предпринимателей, построивших свой бизнес на дешевой рабочей силе мигрантов. Цель правительства должна состоять в том, чтобы стоять за рост благосостояния эстонского народа и сохранение национального государства.