В прошлом месяце кризис вынудил прибегнуть к коллективному сокращению персонала как успешное предприятие деревообрабатывающей промышленности, так и таллиннскую IT-фирму с филиалом в Беларуси. Также свою деятельность сократил главный поставщик питания для крупных больниц Эстонии, пишет Postimees.
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Кризис вынуждает увольнять: без работы останутся как айтишники, так и заводские рабочие
Кризис вынуждает увольнять: без работы останутся как айтишники, так и заводские рабочие
За последний месяц семь эстонских предприятий уведомили Кассу по безработице о коллективных увольнениях. «Всего в этих компаниях планируется сократить 156 должностей», — сказала пресс-секретарь Кассы по безработице Анника Коппель.
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