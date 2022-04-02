Кризис вынуждает увольнять: без работы останутся как айтишники, так и заводские рабочие

В прошлом месяце кризис вынудил прибегнуть к коллективному сокращению персонала как успешное предприятие деревообрабатывающей промышленности, так и таллиннскую IT-фирму с филиалом в Беларуси. Также свою деятельность сократил главный поставщик питания для крупных больниц Эстонии, пишет Postimees.