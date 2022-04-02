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Кризис вынуждает увольнять: без работы останутся как айтишники, так и заводские рабочие

Яанус Вогельберг
Кризис вынуждает увольнять: без работы останутся как айтишники, так и заводские рабочие
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Завод Holttem в Каркси-Нуйя.
Завод Holttem в Каркси-Нуйя. Фото: Elmo Riig

В прошлом месяце кризис вынудил прибегнуть к коллективному сокращению персонала как успешное предприятие деревообрабатывающей промышленности, так и таллиннскую IT-фирму с филиалом в Беларуси. Также свою деятельность сократил главный поставщик питания для крупных больниц Эстонии, пишет Postimees.

За последний месяц семь эстонских предприятий уведомили Кассу по безработице о коллективных увольнениях. «Всего в этих компаниях планируется сократить 156 должностей», — сказала пресс-секретарь Кассы по безработице Анника Коппель.

Наибольшее количество – 35 человек – сократит из-за снижения объемов работы деревообрабатывающее предприятие Holttem AS, которое является одним из крупнейших работодателей в волости Мульги.

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