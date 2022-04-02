Философский выпуск «Гражданина М»: война, Бог, патриарх Кирилл и наука

Ведущий «Гражданина М» Сергей Метлев пригласил в студию Микаэля Райхельгауза, эссеиста, руководителя по развитию Высшей богословской семинарии и члена Баптистской церкви Эстонии.

– Для начала я бы хотел процитировать Библию: «Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут;». Евангелие по Матфею, глава 26, стих 52.

Считается, что этот стих является сообщением пацифизма от Бога к людям, что это является доказательством того, что Бог отвергает войну. В то же время, мы видим, что войны происходят. Как Бог допускает бомбардировки Мариуполя и смерть сотен детей под ракетами?

– Когда мы говорим о страдании реальных людей, о том, что сейчас переживают жители Мариуполя, то это неэтично отвечать на вопрос, как Бог это допускает. Если я начну рассказывать матери ребенка, который погиб от обезвоживания, что это часть какого-то большого божественного плана…это никуда не годится, так нельзя говорить людям. Я не понимаю, почему это все происходит. Если у кого-то есть ответ на этот вопрос, то только у самих жителей Мариуполя.

Был такой знаменитый раввин Менахем-Мендл Шнеерсон. Он жил во время уничтожения евреев нацистской Германией. Позже он говорил о Холокосте так: мы не можем сказать, почему это случилось, нельзя рационализировать вопрос о том, почему Бог это допускает. Но он считал, что ответ на этот вопрос могут получить люди, пережившие это. Он сослался на книгу Иова, в Библии это такая книга, которая говорит о человеке хорошем, верующем в Бога, служащим ему и занимающимся благотворительностью. Тем не менее, с ним произошли страшные вещи – он заболел, его дети умерли и все его богатство было потеряно. Иов спрашивает, почему это с ним произошло? Когда мы читаем эту книгу, то мы не видим никакого рационального ответа. Тем не менее, Иов в конце находит мир с Богом, он получает этот ответ лично для себя, и только он его имеет.

– Должен признать, что я не причисляю себя к верующим, позиционируюсь агностиком. Мое сознание не позволяет мне полностью отрицать идею о существовании высших сил, но и четко положительно на вопрос о существовании Бога я ответить не могу. Но в первые дни войны даже я задавал себе вопрос, как это все допускается.

Можно заметить, что Бог используется практически всегда воюющими сторонами. Сейчас мы видим в риторике России известный в веках лозунг «Бог с нами». Как ты считаешь, что стоит за постоянным перетягиванием имени Бога на себя, как воюющую сторону?