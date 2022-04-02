Выстрелы и дым: в Энергодаре разогнали участников антироссийского протеста

Российские силы разогнали митинг жителей Энергодара в Запорожской области, которые выступали против российской оккупации. Об этом сообщил местный телеграм-канал «Енергодар».

По его данным, когда участники акции протеста стали расходиться, россияне начали задерживать протестующих. Через несколько минут в городе произошла серия громких взрывов, вероятно, светошумовых гранат. Местная жительница подтвердила «Медиазоне», что слышала звуки взрывов.

Видео случившегося опубликовала компания «Энергоатом», которая управляет АЭС Украины.

По данным телеграм-канала «Енергодар», несколько человек госпитализировали с травмами и ожогами. По предварительным данным, ранения получили четыре человека, сообщил глава Запорожской области Александр Старух.

Российские войска оккупировали украинский Энергодар в первые дни войны. 24 марта большинство депутатов горсовета Энергодара сложили полномочия, чтобы не участвовать в возможном голосовании о создании «любых незаконных „народных республик“ на территории города», говорил мэр Энергодара Дмитрий Орлов. 27 марта в городе появился «общественный совет самоорганизации», который, по словам Орлова, не имеет никакого отношения к юрисдикции Украины.

В Энергодаре располагается Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе.