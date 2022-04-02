KESKPÄEVATUND ⟩ "В интересах украинцев Эстония должна сделать упор на оборонную промышленность"

«Довольно грустно, когда беженцы говорят о том, как им платят - если вообще платят - минимальную заработную плату. Да и ту - по-черному, и они ее еше не получили, но надеются получить», — сказал Страндберг. С другой стороны, у нас есть компании, которые, как отметил Страндберг, якобы составляют основу эстонской оборонной промышленности.

«Если мы возьмем какие-нибудь кадры из старых фильмов и рассказы о том, как мужчины ушли на войну, а женщины на заводах производили оружие, боеприпасы и тому подобное, то я тут подумал, насколько сложным может быть запуск производства той или иной системы вооружения или боеприпасов для 10 000 человек — в том числе и для наших собственных целей».

По словам Страндберга, ясно одно: такой рынок в Украине существует. «И они не просят помощи, а покупают средства ведения войны. Я подумал: вот взять эти противотанковые орудия совместного производства Saab и Великобритании или Javelin производства Raytheon и Lockheed Martin. Насколько сложно запустить в Эстонии производство оборудования, которое выпускается уже десяток и более лет? Это трудоемкая вещь, робот ее не соберет. Может ли решение заключаться в том, чтобы мы действительно организованно разрабатывали их — у нас же есть люди, которые говорят, что тащат на себе оборонную промышленность», — сказал Страндберг, подчеркнув, что речь идет не о разработке, а лишь о производстве.

"При хорошей организации производства на данный момент мы могли бы помочь Украине не только даря ей оружие, но и продавая его", - добавил ведущий.

Прийт Хыбемяги также припомнил, что во время Второй мировой войны бои велись в основном с использованием боеприпасов, произведенных женщинами.

«Частью наших дебатов по политике безопасности между партиями в преддверии парламентских выборов следующего года может быть вопрос о том, как построить более мощную военную промышленность», — заключил Айнар Рууссаар.