В Нидерландах людям советуют быстрее принимать душ, чтобы снизить счета и потребление газа

В качестве примера правительство объявило, что снизит температуру в своих офисах с 20 до 19 градусов зимой и сократит использование кондиционеров летом.

Министр климата и энергетики Роб Джеттен сказал, что экономия электроэнергии «полезна для вашего кошелька и климата и поможет нам стать менее зависимыми от российского газа».