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В Нидерландах людям советуют быстрее принимать душ, чтобы снизить счета и потребление газа

BNS
В Нидерландах людям советуют быстрее принимать душ, чтобы снизить счета и потребление газа
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Роб Джеттен
Роб Джеттен Фото: Robin Utrecht

Правительство Нидерландов в субботу, 2 апреля запустило кампанию, призывающую людей выключать центральное отопление и быстрее принимать душ, чтобы справиться с ростом цен на энергоносители и снизить свою зависимость от российского газа, пишет BNS.

В качестве примера правительство объявило, что снизит температуру в своих офисах с 20 до 19 градусов зимой и сократит использование кондиционеров летом.

Министр климата и энергетики Роб Джеттен сказал, что экономия электроэнергии «полезна для вашего кошелька и климата и поможет нам стать менее зависимыми от российского газа».

Правительство также выделяет четыре миллиарда евро на поддержку утепления зданий самоуправлений и домовладельцев, управляющих социальным жильем.

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