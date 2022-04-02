Правительство Нидерландов в субботу, 2 апреля запустило кампанию, призывающую людей выключать центральное отопление и быстрее принимать душ, чтобы справиться с ростом цен на энергоносители и снизить свою зависимость от российского газа, пишет BNS.
В Нидерландах людям советуют быстрее принимать душ, чтобы снизить счета и потребление газа
В Нидерландах людям советуют быстрее принимать душ, чтобы снизить счета и потребление газа
В качестве примера правительство объявило, что снизит температуру в своих офисах с 20 до 19 градусов зимой и сократит использование кондиционеров летом.
Министр климата и энергетики Роб Джеттен сказал, что экономия электроэнергии «полезна для вашего кошелька и климата и поможет нам стать менее зависимыми от российского газа».
Правительство также выделяет четыре миллиарда евро на поддержку утепления зданий самоуправлений и домовладельцев, управляющих социальным жильем.
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