Экс-прокурор по военным преступлением призвала суд в Гааге выдать ордер на арест Путина

«Путин — военный преступник», — заявила в субботу газете Le Temps Дель Понте, прославившаяся расследованием военных преступлений в Руанде и бывшей Югославии.

75-летний швейцарка считает, что необходим международный ордер на арест Путина и других высокопоставленных российских чиновников, чтобы привлечь их к ответственности за военные преступления, совершенные после того, как 24 февраля Москва начала полномасштабное вторжение в Украину.

Через пять недель после начала нападения тысячи людей были убиты, миллионы были вынуждены покинуть свои дома, а многие районы Украины пришли в упадок.

По словам Дель Понте, ордер на арест является важным сигналом того, что расследование продолжается.

Она также сказала, что выдача такого ордера – "единственный существующий инструмент, который позволяет арестовать виновного в военном преступлении и передать его дело в Международный уголовный суд".

При этом дель Понте признает, что подписанный ордер вовсе не обязательно означает, что Путин действительно будет взят под стражу.