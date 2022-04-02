Бывший прокурор по военным преступлениям Карла дель Понте призвала Международный уголовный суд выдать ордер на арест президента России Владимира Путина в связи с его действиями в Украине, пишет Postimees.
Экс-прокурор по военным преступлением призвала суд в Гааге выдать ордер на арест Путина
«Путин — военный преступник», — заявила в субботу газете Le Temps Дель Понте, прославившаяся расследованием военных преступлений в Руанде и бывшей Югославии.
75-летний швейцарка считает, что необходим международный ордер на арест Путина и других высокопоставленных российских чиновников, чтобы привлечь их к ответственности за военные преступления, совершенные после того, как 24 февраля Москва начала полномасштабное вторжение в Украину.
Через пять недель после начала нападения тысячи людей были убиты, миллионы были вынуждены покинуть свои дома, а многие районы Украины пришли в упадок.
По словам Дель Понте, ордер на арест является важным сигналом того, что расследование продолжается.
Она также сказала, что выдача такого ордера – "единственный существующий инструмент, который позволяет арестовать виновного в военном преступлении и передать его дело в Международный уголовный суд".
При этом дель Понте признает, что подписанный ордер вовсе не обязательно означает, что Путин действительно будет взят под стражу.
"Если он останется в России, этого никогда не случится. Но он больше не сможет покинуть свою страну, и это станет ясным сигналом того, что против него выступают многие государства", – сказала бывший прокурор.