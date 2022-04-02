Во вторник из Эстонии отправится в путь уже вторая колонна с внедорожниками, которые отправляются украинским бойцам, воюющим в Луганской, Донецкой и Николаевской областях. В качестве ведущего автомобиля конвоя был выбран автомобиль Toyota Hilux, подаренный волостью Тори, пишет Pärnu Postimees.
Эстонская волость пожертвовала украинским военным свой казенный автомобиль
Эта акция была инициирована IT-предпринимателем и инвестором Рагнаром Сассем.
Первым конвоем украинской армии были отправлены 14 автомобилей, которые закупили и собрали по всей Эстонии. Сассь сообщил в социальных сетях, что в этот раз машин снова было больше десяти.
По словам главы экономического отдела волостной управы Тори Юри Пууста, новость о сборе внедорожников для Украины он увидел по телевидению, после чего связался с организаторами. Ему ответили, что помощь очень приветствуется.
«Затем нужно было привести в порядок юридическую сторону, — пояснил Пууст. — Прежде всего, я получил положительный ответ от волостной управы по поводу дарения автомобиля. Затем спросили разрешения у членов волостного собрания, большинство из которых поддержало затею».
По словам Пууста, переданная в дар Toyota Hilux была его служебным автомобилем в течение 14 лет и хорошо служила ему и муниципалитету. Автомобиль был куплен в 2008 году.
Машина до сих пор в хорошем состоянии и исправна, заверил Пууст. Ее пробег составляет 340 000 километров и, по словам главы финансового отдела, она легко может проехать еще 150 000 километров. К настоящему времени упомянутая служебная машина получила транзитный номер и доставлена в Таллинн, откуда стартующий во вторник конвой отвезет ее к польской границе.
«Машина будет переоформлена и вывезена из Евросоюза, а затем отправится на фронт», — сказал Пууст, который состоит как в Кайтселийте, так и в Союзе офицеров запаса Эстонии и поэтому постоянно сталкивается с темой помощи Украине.
«Многие спрашивают, на чем ты теперь будешь ездить. Я сказал, что у нас нет недостатка в автомобилях. В нашей стране их достаточно», — сказал Пууст.
Служебная машина, подаренная волостью Тори, отправится в Украину не налегке: как в салоне автомобиля, так и на задних сиденьях было упаковано необходимое оборудование. Общество Пярнуского уезда Эстонского Красного Креста и Tamrex предоставили средства первой помощи и другие предметы первой необходимости. Местные жители также предоставили теплую одежду.