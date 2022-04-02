Гендиректор российского «Яндекса» Елена Бунина покидает пост

«Исполняющим обязанности генерального директора "Яндекса" в России назначен Артем Савиновский. Про дальнейшие изменения мы расскажем позже», - сообщили в пресс-службе. Савиновский в «Яндексе» занимался развитием медиасервисов, в том числе «Кинопоиска».

Представитель «Яндекса» подтвердил «Интерфаксу», что Бунина пока сохраняет должность директора по HR.

Изначально генеральным директором ООО «Яндекс» должен был стать Тигран Худавердян, который на тот момент работал управляющим директором группы «Яндекс». После введения против Худавердяна персональных санкций он покинул пост. Также было объявлено о его выходе из совета директоров, прекращении его полномочий в качестве заместителя гендиректора Yandex N.V. и уходе с должностей в голландских дочерних структурах компании.

Бунина должна была исполнять обязанности до 15 апреля.