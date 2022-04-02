Турция в европейском регионе является важной военной силой, у которой с Эстонией совпадающие интересы в сфере безопасности — об этом по итогам своего двухдневного визита в Турцию сообщил командующий Силами обороны Эстонии, генерал-лейтенант Мартин Херем.
Мартин Херем в Турции: у Эстонии и Турции одинаковые интересы в сфере безопасности
«У нас с Турцией совершенно одинаковое восприятие внешних угроз в обзоре на все 360 градусов, с которыми НАТО как организация должна считаться, - сказал Херем в пресс-релизе. - В нынешнее нестабильное и непредсказуемое время важно, чтобы союзники сохраняли сплоченность и понимали перспективы, возможности и потребности друг друга. Встреча с начальником генштаба ВС Турции Яшаром Гюлером подтвердила общие позиции Турции и Эстонии, а также возможности дальнейшего успешного сотрудничества».
В ходе визита Херема в Турцию стороны обсудили события последнего месяца на охваченной войной территории Украины, а также темы, затрагивающие общие для Эстонии и Турции вопросы безопасности. Шла также речь и о возможных совместных проектах в сфере обороны, о политике сдерживания и обороны НАТО.
В рамках визита генерал-лейтенант Херем встретился также с заместителем министра обороны Турции Юнусом Эмре Караосманоглу, командующим спецназом Турции, генерал-майором Эмером Эртугрулом Эрбаканом и послом Эстонии в Турции Аннели Колк.
Херему был представлен обзор возможностей оборонной промышленности Турции. Командующий Силами обороны Эстонии возложил венок в мавзолее Муставы Кемаля Ататюрка.