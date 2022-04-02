Мартин Херем в Турции: у Эстонии и Турции одинаковые интересы в сфере безопасности

«У нас с Турцией совершенно одинаковое восприятие внешних угроз в обзоре на все 360 градусов, с которыми НАТО как организация должна считаться, - сказал Херем в пресс-релизе. - В нынешнее нестабильное и непредсказуемое время важно, чтобы союзники сохраняли сплоченность и понимали перспективы, возможности и потребности друг друга. Встреча с начальником генштаба ВС Турции Яшаром Гюлером подтвердила общие позиции Турции и Эстонии, а также возможности дальнейшего успешного сотрудничества».