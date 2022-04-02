Финляндии необходимо пересмотреть вопрос о вступлении в военные союзы. Об этом сегодня, 2 апреля заявила премьер-министр Санна Марин на заседании партийного совета Социал-демократической партии, передает Yle.
Санна Марин: возможный процесс присоединения к НАТО пройдет гладко и быстро
По ее словам, решение по данному вопросу следует принять в течение весны.
При этом политик отметила, что как присоединение к НАТО, так и отказ от вступления в него будут иметь свои последствия.
По словам Марин, ситуация с безопасностью в Финляндии и во всем мире изменилась 24 февраля, когда Россия начала войну против Украины.
Глава правительства подвергла Россию жесткой критике за грубое нарушение международных договоров и вторжение в соседнюю страну.
«Россия – не тот сосед, каким мы его себе представляли. Отношения Финляндии и России бесповоротно изменились», – заявила Марин.
Премьер-министр отметила, что возможный процесс присоединения к НАТО пройдет гладко и быстро. По ее словам, СДП оценит свою позицию по НАТО в течение весны в рамках того же процесса, который сейчас идет в других парламентских партиях.
Ранее сегодня, 2 апреля глава партии "Центр" Анника Саарикко заявила, что партийный совет рассмотрит вопрос о возможном вступлении Финляндии в НАТО через неделю.