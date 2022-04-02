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Литва первой в ЕС объявила о полном отказе от российского газа

rus.postimees.ee
Литва первой в ЕС объявила о полном отказе от российского газа
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Флаги Литвы и Евросоюза.
Флаги Литвы и Евросоюза. Фото: Ints Kalnins

Литва первой в ЕС полностью отказалась от российского газа. Об этом заявило министерство энергетики страны, передает Meduza.

В ведомстве отметили, что газотранспортная система Литвы работает без импорта российского газа с 1 апреля. Весь спрос в Литве удовлетворяется за счет Клайпедского терминала сжиженного природного газа.

«Это результат долгосрочной последовательной энергетической политики и своевременных инфраструктурных решений», — прокомментировал ситуацию министр энергетики Дайнюс Крейвис.

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