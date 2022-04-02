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Зафиксирована первая смерть российского солдата от лучевой болезни после Чернобыля

rus.tvnet.lv
Зафиксирована первая смерть российского солдата от лучевой болезни после Чернобыля
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Фото: EPA/Scanpix

Согласно данным, опубликованным Военно-медицинской службой Российской Федерации, зафиксирована первая смерть военнослужащего России в Чернобыльской зоне отчуждения от лучевой болезни, пишет  Rus.TVNET.

Генеральный штаб Украины сообщил, что в Центре радиационной медицины Беларуси лечатся "раненые" российские солдаты, получившие значительные дозы облучения в закрытой зоне АЭС.

Еще 26 человек госпитализировано и 73 в тяжелом состоянии отправлены в госпитали для вынужденного восстановления.

Военные силы России заняли Чернобыльскую АЭС в первый день войны, 24 февраля. В четверг, 31 марта, военные оставили ЧАЭС и отправились в сторону Беларуси.

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