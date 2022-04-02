Зафиксирована первая смерть российского солдата от лучевой болезни после Чернобыля

Генеральный штаб Украины сообщил, что в Центре радиационной медицины Беларуси лечатся "раненые" российские солдаты, получившие значительные дозы облучения в закрытой зоне АЭС.

Еще 26 человек госпитализировано и 73 в тяжелом состоянии отправлены в госпитали для вынужденного восстановления.