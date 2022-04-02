Согласно данным, опубликованным Военно-медицинской службой Российской Федерации, зафиксирована первая смерть военнослужащего России в Чернобыльской зоне отчуждения от лучевой болезни, пишет Rus.TVNET.
Зафиксирована первая смерть российского солдата от лучевой болезни после Чернобыля
Зафиксирована первая смерть российского солдата от лучевой болезни после Чернобыля
Генеральный штаб Украины сообщил, что в Центре радиационной медицины Беларуси лечатся "раненые" российские солдаты, получившие значительные дозы облучения в закрытой зоне АЭС.
Еще 26 человек госпитализировано и 73 в тяжелом состоянии отправлены в госпитали для вынужденного восстановления.
Военные силы России заняли Чернобыльскую АЭС в первый день войны, 24 февраля. В четверг, 31 марта, военные оставили ЧАЭС и отправились в сторону Беларуси.
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