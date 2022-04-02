Две команды из Эстонии стартуют в приключенческой гонке в Южной Африке

Об этом сами участники состязания сообщили BNS, отметив, что в воскресенье, 4 апреля, на высокогорном лыжном курорте Африски на высоте 3000 метров над уровнем моря, соберутся 40 команд по четыре человека со всего мира, чтобы отправиться на трассу приключенческой гонки-экспедиции.

В состязании, включенном в серию стартов Adventure Racing World Series, от Эстонии примет участие команда Estonian ACE /LaSportiva, занимающая в мировом рейтинге этого вида спорта второе место. В нее входят Тиммо Таммемяэ, Сильвер Ээнсаар, Райн Ээнсаар, Реэда Туула-Федоров. Вторая эстонская команда Seiklushunt-HoneyPower выйдет на старт в составе - Арви Антон, Йоосеп Таммемяэ, Сандер Линнус и Йоханна Талихярм.

Арви Антон, Йоосеп Таммемяэ, Сандер Линнус и Йоханна Талихярм Фото: Postimees

Со старта команды выйдут на кроссовый беговой этап протяженностью 70 км и с общим набором высоты в 1300 метров, который предстоит преодолеть за 16 с лишним часов.

Следующий этап протяженностью 214 км спортсменам в течение ночи надо проехать на велосипедах по пересеченной местности с общим набором высоты 6500 метров. На этом перегоне на некоторых участках предстоит также пересесть с велосипеда на каноэ, чтобы спускаться по горным рекам.

Второй этап стартует также ночью, его протяженность 49 км и общий набор высоты 1800 метров по горам, который предстоит бегом и пешком преодолеть за 11 часов.

На третий день спортсменам предстоит за шесть часов на байдарках переплыть озеро Каце.