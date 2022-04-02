В воскресенье, 3 апреля в Лесото - государстве-анклаве в Южной Африке, полностью окруженном территорией Южно-Африканской Республики, - будет дан старт приключенческой гонке, в которой примут участие две команды из Эстонии.
Две команды из Эстонии стартуют в приключенческой гонке в Южной Африке
Об этом сами участники состязания сообщили BNS, отметив, что в воскресенье, 4 апреля, на высокогорном лыжном курорте Африски на высоте 3000 метров над уровнем моря, соберутся 40 команд по четыре человека со всего мира, чтобы отправиться на трассу приключенческой гонки-экспедиции.
В состязании, включенном в серию стартов Adventure Racing World Series, от Эстонии примет участие команда Estonian ACE /LaSportiva, занимающая в мировом рейтинге этого вида спорта второе место. В нее входят Тиммо Таммемяэ, Сильвер Ээнсаар, Райн Ээнсаар, Реэда Туула-Федоров. Вторая эстонская команда Seiklushunt-HoneyPower выйдет на старт в составе - Арви Антон, Йоосеп Таммемяэ, Сандер Линнус и Йоханна Талихярм.
Со старта команды выйдут на кроссовый беговой этап протяженностью 70 км и с общим набором высоты в 1300 метров, который предстоит преодолеть за 16 с лишним часов.
Следующий этап протяженностью 214 км спортсменам в течение ночи надо проехать на велосипедах по пересеченной местности с общим набором высоты 6500 метров. На этом перегоне на некоторых участках предстоит также пересесть с велосипеда на каноэ, чтобы спускаться по горным рекам.
Второй этап стартует также ночью, его протяженность 49 км и общий набор высоты 1800 метров по горам, который предстоит бегом и пешком преодолеть за 11 часов.
На третий день спортсменам предстоит за шесть часов на байдарках переплыть озеро Каце.
Третья по счету ночь пройдет на трассе 53-километрового кроссового забега с 2350 метрами набора высоты, который финиширует на курорте Африски, где был дан старт. Спортсменам, имеющим опыт спортивного ориентирования, предстоит двигаться по картам, как днем, так и ночью. Как определено правилами подобных соревнований, отдыхать не запрещено, однако в лидерах будет та команда, которая пройдет контрольные пункты первой, поэтому на сон и отдых спортсменам даются считанные часы.