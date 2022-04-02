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Фото и видео ⟩ Пожар практически полностью разрушил жилой дом в Пайде

Järva Teataja
Пожар практически полностью разрушил жилой дом в Пайде
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Вечером 2 апреля спасатели получили вызов на пожар в жилом доме в деревне Мяэкюла в Пайде, рядом с шоссе Таллинн-Тарту, пишет Järva Teataja.

Пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра подтвердил, что огнем охвачен полутораэтажный жилой дом, здание практически разрушено. «Люди покинули здание, они в безопасности», — добавил он.

Однако из-за ветра в опасности оказалось соседнее здание, спасатели начали эвакуацию людей.

На пожар прибыли спасательные команды Пайде, Пыльтсамаа, Тюри и Коэру, а также волонтеры Сыранду.

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