Вечером 2 апреля спасатели получили вызов на пожар в жилом доме в деревне Мяэкюла в Пайде, рядом с шоссе Таллинн-Тарту, пишет Järva Teataja.
Фото и видео ⟩ Пожар практически полностью разрушил жилой дом в Пайде
Пожар практически полностью разрушил жилой дом в Пайде
Пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра подтвердил, что огнем охвачен полутораэтажный жилой дом, здание практически разрушено. «Люди покинули здание, они в безопасности», — добавил он.
Однако из-за ветра в опасности оказалось соседнее здание, спасатели начали эвакуацию людей.
На пожар прибыли спасательные команды Пайде, Пыльтсамаа, Тюри и Коэру, а также волонтеры Сыранду.
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