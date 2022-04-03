Убитые в гражданской одежде на улицах Бучи. Что известно о страшных кадрах из города под Киевом, откуда вышла армия России

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На фотографиях, которые сделали журналисты Франс пресс, видны тела убитых и значительно разрушенный город, контроль над которым украинские власти вернули на этой неделе. Похожие снимки также сделали репортеры агентства Рейтер, на них также видны тела погибших в гражданской одежде, сожженные машины и дома, поврежденные снарядами и ракетами.

В субботу заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинская армия полностью вернула контроль над Киевской областью. В районе Бучи долгое время шли ожесточенные бои.

Данные о погибших мирных жителях также подтверждает украинский журналист Дмитрий Комаров, который опубликовал репортаж из города на канале Одесской киностудии в YouTube.

16 из 20 тел, которые увидел фотограф Франс пресс, находились на тротуаре или около бордюра. Еще трое погибших остались посередине дороги, а один был во дворе разрушенного дома.

Рядом с одним из тел лежал открытый паспорт гражданина Украины, руки этого человека были связаны за спиной куском белой материи. У еще двоих погибших людей белые повязки были на руках.

Местные жители в разговоре с Рейтер утверждали, что во время оккупации российские войска заставляли их носить такие повязки постоянно.

Мэр Бучи Анатолий Федорук сказал по телефону Франс пресс, что "уже похоронили 280 человек в братских могилах", после того так как украинская армия вернула контроль над этим ключевым городом под Киевом.

По его слова, улицы сильно разрушенного города усеяны трупами. Что касается повязок, то мэр пояснил: они должны были "показать, что люди не вооружены".

Минобороны России не комментировало подозрения в свой адрес. Би-би-си в данный момент не может независимо подтвердить эти данные.

Как они погибли?

По словам Федорука, среди погибших как мужчины, так и женщины, он якобы видел в том числе тело 14-летнего подростка.

Федорук утверждает, что на улицах города по-прежнему есть машины, в которых находятся "целые погибшие семьи - дети, женщины, бабушки и мужчины".

Фото: BBC

На снимках, которые распространяет агентство Рейтер, видны останки по меньшей мере одной женщины.

По оценке журналистов Франс пресс и Рейтер, некоторые тела, возможно, пролежали на дороге несколько дней или даже недель.

Фото: Reuters