«Сами придумали войну». Как живет и о чем думает эстонская Нарва - самый русский город НАТО

"Денацификацией", или борьбой с "пронацистски настроенными людьми и идеологией", Кремль, не вдаваясь в детали, оправдывает вторжение в Украину. В реальности фашистская идеология прямо запрещена украинским законом, а крайне правые партии имеют статус маргинальных.

Евгения против войны, но она не за Украину. Это тем не менее не значит, что она за Путина. Хотя конкретных претензий к Путину у нее тоже нет. Но за что Россия воюет, она точно сказать не может. Зато она точно знает, что она "за русских людей".

Последствия ударов российской авиации в Мариуполе, 30 марта Фото: Reuters

Такой идеологический хаос - нормальная картина и для старшего поколения в Нарве, и для русских в Эстонии в целом. "Отключение телевидения позволяет убрать пропагандистскую составляющую, но невозможно убрать то, что было на протяжении восьми лет (с начала войны в Донбассе - Би-би-си)", - говорит Сергей Горлач.

По его словам, примерно четверть населения Нарвы - за Украину, остальные либо где-то между, либо на стороне России. Сергей Горлач признается, что не может убедить собственную маму в том, что россияне ведут войну:

"Им [старшему поколению русских] говорили, что СССР, а потом и Россия - это народ-освободитель. Если человек себя идентифицирует русским, то он проводит параллели: русский - равно Россия. Россия - всегда за справедливость и правду.

Теперь же некоторые представители этого русского народа чувствуют себя ущемленными. Дело не только в телевидении, но и в той жесткой антироссийской линии, которую заняло эстонское правительство. А отдельные политики заняли еще и антирусскую позицию.

"Не второго, а третьего сорта"

Денис Ларченко - тоже депутат Нарвского горсобрания, ему еще нет 30 лет, и ему тоже сложно обсуждать войну с родителями. Сам он, как и большинство представителей его поколения, которое говорит на нескольких языках, отлично понимает, что происходит в Украине, и опасается, что Эстония станет следующей. А еще он опасается ответной реакции со стороны местных русских, которые теперь чувствуют себя гражданами "даже не второго, а уже третьего сорта".

Денис Ларченко говорит, что старшему поколению нужно время на осознание того факта, что в Украине идет война Фото: BBC

"Мы (…) будем фронтовой зоной, Эстония будет в первую очередь. Это первый город от России, мы будем пушечным мясом. Мы опасаемся и войны, и эскалации, - говорит Ларченко. - Где-то отчасти, если по этому аспекту рассматривать, то все украинские флаги или вся агрессивная коммуникация в сторону России … мы пытаемся [сказать]: ребятушки, будьте аккуратны со словами. Не надо, может быть, настолько резких высказываний".

Украинские флаги - действительно тяжелая тема для Нарвы, они раздражают местных жителей, поэтому их тут просто нет. Хотя в трех часах езды, в Таллине, украинские флаги - и на госучреждениях, и на торговых центрах.