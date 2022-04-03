Партия «Ээсти 200» инициировала сбор подписей под народной инициативой, которая предлагает Рийгикогу внести поправки в Закон об основной школе и гимназии, согласно которым в дальнейшем все дети, поселившиеся в Эстонии, будут направляться в ближайшую к дому школу с эстонским языком обучения.
Кристина Каллас: немыслимо, чтобы детей беженцев отправляли в русскоязычные школы
По мнению инициаторов, вступление в силу этой поправки к закону также станет мощным шагом на пути к единой эстонской школе, решение о которой правительство всегда откладывало.
По словам председателя партии «Ээсти 200» Кристины Каллас, немыслимо, чтобы детей военных беженцев, прибывающих из Украины, отправляли учиться в русскоязычные школы Эстонии. Такое решение отложит переход к единой эстонской школе, а также усилит напряженность в русскоязычных школах. «Поэтому необходимо принять решение, что все дети, которые поселятся в Эстонии на короткое или длительное время, будут направлены в ближайшую к дому школу с эстонским языком обучения», – отметила Каллас.
Согласно народной инициативе, поправка к закону является основой для перехода к единой школьной системе Эстонии, в которой детей больше не будут делить на разные школы на основе их родного языка. В будущем эстонская школа, где обучение в основном ведется на эстонском языке, должна стать местом учебы для всех детей, проживающих в Эстонии. Единая эстонская школа обеспечит одинаково качественное образование для всех эстонских детей, а также общее языковое и культурное пространство. Единая эстонская школа поддерживает конституционные ценности Эстонии в отношении развития эстонского языка и культуры, а также право каждого ребенка получать образование на эстонском языке.