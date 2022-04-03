Кристина Каллас: немыслимо, чтобы детей беженцев отправляли в русскоязычные школы

По мнению инициаторов, вступление в силу этой поправки к закону также станет мощным шагом на пути к единой эстонской школе, решение о которой правительство всегда откладывало.

По словам председателя партии «Ээсти 200» Кристины Каллас, немыслимо, чтобы детей военных беженцев, прибывающих из Украины, отправляли учиться в русскоязычные школы Эстонии. Такое решение отложит переход к единой эстонской школе, а также усилит напряженность в русскоязычных школах. «Поэтому необходимо принять решение, что все дети, которые поселятся в Эстонии на короткое или длительное время, будут направлены в ближайшую к дому школу с эстонским языком обучения», – отметила Каллас.