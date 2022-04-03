Шольц: Путин разрушает будущее России

По словам Шольца, война усугубляет экономические и социальные проблемы, которые возникли во всем мире из-за пандемии коронавируса. "Это разрушение будущего далеко за пределами России и Украины", - заявил Шольц в субботу, 2 апреля, на предвыборном собрании Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Эссене.

Путин, по словам канцлера, следует "империалистическому видению прошлых веков", однако он ошибся в расчетах. Украина будет и впредь получать поддержку, в том числе с помощью оружия для обороны, сказал Шольц, отметив, что большое число демократических стран мира быстро отреагировали и ввели жесткие санкции против РФ.

"Это большая ошибка Путина"