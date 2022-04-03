Кая Каллас об отмене масочного режима: коронавирус никуда не делся

"Рекомендация носить маску в многолюдных помещениях и общественном транспорте сохраняется, особенно если мы говорим о группах риска, поскольку коронавирус по-прежнему распространяется и заражает", – напомнила Каллас.

По ее словам, по-прежнему более чем у 1000 человек в день диагностируется COVID-19, а в больницы из-за тяжелой формы коронавируса ежедневно попадает около 30 человек.

"Поэтому, пожалуйста, давайте и дальше будем осторожными, будем заботиться о других, а те, кто еще этого не сделал, пожалуйста, вакцинируйтесь. Мы можем жить без масок, но что будет дальше – зависит от нас самих", – подчеркнула Каллас.