Армия РФ попытается добиться значительных успехов на востоке Украины, чтобы объявить о победе в начале мая, сообщает CNN. По данным американской разведки, президент РФ Владимир Путин сосредоточен на Дне Победы, 9 мая.
Разведка: Путин хочет «хоть какой-то победы» до 9 мая
Разведка: Путин хочет «хоть какой-то победы» до 9 мая
Россия пересмотрела военную стратегию в отношении Украины и теперь намерена сосредоточиться на Донбассе, рассказали CNN американские и европейские чиновники, знакомые с разведданными.
По словам источников телеканала, Кремлю важно добиться контроля над Донбассом и другими регионами на востоке Украины к 9 мая, поскольку День Победы имеет символическое значение и «Путин хочет в этот день отпраздновать хоть какую-то победу в своей войне».
«Путин устроит парад победы 9 мая независимо от статуса войны или мирных переговоров», — заявил CNN представитель Министерства обороны одной из стран ЕС. По его мнению, президент России готовится к долгой и затяжной войне по сценарию чеченских кампаний.
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