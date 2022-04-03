Разведка: Путин хочет «хоть какой-то победы» до 9 мая

Россия пересмотрела военную стратегию в отношении Украины и теперь намерена сосредоточиться на Донбассе, рассказали CNN американские и европейские чиновники, знакомые с разведданными.

По словам источников телеканала, Кремлю важно добиться контроля над Донбассом и другими регионами на востоке Украины к 9 мая, поскольку День Победы имеет символическое значение и «Путин хочет в этот день отпраздновать хоть какую-то победу в своей войне».