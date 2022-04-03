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За сутки прибавилось 453 зараженных, скончались двое

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За сутки прибавилось 453 зараженных, скончались двое
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Тестирование на коронавирус.
Тестирование на коронавирус. Фото: Arvo Meeks

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 2067 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 453.

По состоянию на утро 3 апреля в больницах находится 289 пациентов с коронавирусом. Из них 124 человека нуждаются в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 72 человек, или 58% не были вакцинированы, а 52, или 42% прошли курс вакцинации.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей госпитализированы были в среднем 0,8 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 2,9 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 30 новых историй болезни, из которых в 14 случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние 10 дней ежедневно госпитализировали 15,7 пациентов с симптомами COVID-19. Скончались два человека с коронавирусом, один из которых не был вакцинирован: 86-летняя женщина и 94-летний мужчина.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 71 вакцинированных человек в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 72 невакцинированных в день.

За сутки было введено 152 дозы вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 11 случаях. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 445 557 человек. Среди всего населения Эстонии как минимум одной дозой вакцины привиты 63,4%.

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