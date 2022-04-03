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Гражданам третьих стран урезают возможности приобретения недвижимости в Эстонии

Мейнхард Пулк
Гражданам третьих стран урезают возможности приобретения недвижимости в Эстонии
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Мыза Кальви
Мыза Кальви Фото: Marianne Loorents

Принадлежащая гражданам России недвижимость в районе побережья Финского залива не представляет непосредственной угрозы безопасности Эстонии, но МВД усматривает риски в связи с приобретением и использованием недвижимого имущества гражданами третьих стран. Соответствующие нормативные акты в настоящее время дополняются, пишет Postimees.

Почти неделю назад Postimees писал о недвижимости российских бизнесменов в Эстонии - от острова Лагеди до мызы Кальви. Это вызвало вопросы о стратегическом влиянии расположенной недалеко от северного побережья мызы Кальви на безопасность. Особенно, когда она принадлежит гражданам враждебной иностранной страны.

Например, многолетний государственный служащий Райво Линнас написал в социальных сетях о мызе Кальви, что заявление представителей поместья о том, что оно лишено общественного интереса и не заслуживает освещения в печати, совершенно неверно.

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