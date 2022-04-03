Гражданам третьих стран урезают возможности приобретения недвижимости в Эстонии

Почти неделю назад Postimees писал о недвижимости российских бизнесменов в Эстонии - от острова Лагеди до мызы Кальви. Это вызвало вопросы о стратегическом влиянии расположенной недалеко от северного побережья мызы Кальви на безопасность. Особенно, когда она принадлежит гражданам враждебной иностранной страны.