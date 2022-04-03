Принадлежащая гражданам России недвижимость в районе побережья Финского залива не представляет непосредственной угрозы безопасности Эстонии, но МВД усматривает риски в связи с приобретением и использованием недвижимого имущества гражданами третьих стран. Соответствующие нормативные акты в настоящее время дополняются, пишет Postimees.
Для подписчиков
Гражданам третьих стран урезают возможности приобретения недвижимости в Эстонии
Гражданам третьих стран урезают возможности приобретения недвижимости в Эстонии
Почти неделю назад Postimees писал о недвижимости российских бизнесменов в Эстонии - от острова Лагеди до мызы Кальви. Это вызвало вопросы о стратегическом влиянии расположенной недалеко от северного побережья мызы Кальви на безопасность. Особенно, когда она принадлежит гражданам враждебной иностранной страны.
Ключевые слова