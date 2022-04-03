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Государство рекомендует школам продолжать тестирование на коронавирус и в апреле

BNS
Государство рекомендует школам продолжать тестирование на коронавирус и в апреле
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Тестирование в школе. Иллюстративное фото.
Тестирование в школе. Иллюстративное фото. Фото: Sander Ilvest

Министерство образования и науки рекомендует в апреле продолжать тестирование на Covid-19 в школах один раз в неделю.

«Поскольку распространение вируса в настоящее время уменьшилось, мы рекомендуем тестировать школьную семью один раз в неделю в апреле», — сказал представитель министерства.

Если в школе возникает очаг заражения короной, тестирование можно продолжать два раза в неделю.

От тестирования освобождаются те, кто переболел коронавирусом в последние два месяца. Дальнейшие мероприятия по тестированию будут зависеть от ситуации с распространением вируса.

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