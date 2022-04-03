Государство рекомендует школам продолжать тестирование на коронавирус и в апреле

«Поскольку распространение вируса в настоящее время уменьшилось, мы рекомендуем тестировать школьную семью один раз в неделю в апреле», — сказал представитель министерства.

Если в школе возникает очаг заражения короной, тестирование можно продолжать два раза в неделю.