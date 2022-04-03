Министерство образования и науки рекомендует в апреле продолжать тестирование на Covid-19 в школах один раз в неделю.
Государство рекомендует школам продолжать тестирование на коронавирус и в апреле
Государство рекомендует школам продолжать тестирование на коронавирус и в апреле
«Поскольку распространение вируса в настоящее время уменьшилось, мы рекомендуем тестировать школьную семью один раз в неделю в апреле», — сказал представитель министерства.
Если в школе возникает очаг заражения короной, тестирование можно продолжать два раза в неделю.
От тестирования освобождаются те, кто переболел коронавирусом в последние два месяца. Дальнейшие мероприятия по тестированию будут зависеть от ситуации с распространением вируса.