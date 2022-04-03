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В Мариуполе погиб литовский режиссер-документалист

Meduza.io
В Мариуполе погиб литовский режиссер-документалист
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Olukord Mariupoli linnas Ukrainas. fotod 28.03.2022
Olukord Mariupoli linnas Ukrainas. fotod 28.03.2022 Фото: Azov Mariupol

Литовский режиссер, документалист Мантас Кведаравичюс погиб в Мариуполе, сообщает портал Meduza со ссылкой на основателя кинофестиваля «Артдокфест» Виталия Манского. Погибшему режиссеру было 45 лет.

В машину, в которой ехал режиссер, попала ракета, пишут литовские СМИ. По их данным, Кведаравичюса срочно доставили в больницу, но спасти его не удалось.

В 2016 году Кведаравичюс снял фильм «Мариуполис» о войне в Донбассе. Его мировая премьера состоялась на Берлинском международном кинофестивале.

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