Литовский режиссер, документалист Мантас Кведаравичюс погиб в Мариуполе, сообщает портал Meduza со ссылкой на основателя кинофестиваля «Артдокфест» Виталия Манского. Погибшему режиссеру было 45 лет.
В Мариуполе погиб литовский режиссер-документалист
В Мариуполе погиб литовский режиссер-документалист
В машину, в которой ехал режиссер, попала ракета, пишут литовские СМИ. По их данным, Кведаравичюса срочно доставили в больницу, но спасти его не удалось.
В 2016 году Кведаравичюс снял фильм «Мариуполис» о войне в Донбассе. Его мировая премьера состоялась на Берлинском международном кинофестивале.