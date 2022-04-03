Михкельсон: войну в Украине ведет управляемая чекистами империя зла

«У этой войны не может быть иного исхода кроме полной победы Украины и стратегического поражения России. Запад должен понять, что эта управляемая чекистами империя зла утопит в крови всех и всё, кто перед ней отступит», - написал Михкельсон в социальных сетях, используя термин, которым характеризовалась ленинская Россия и проводившийся ее чиновниками большевистский террор и который позднее распространился на всех советских тайных сотрудников правоохранительных органов.

«В одном только городе Буча выявлено массовое захоронение почти 300 человек, на улицах и дорогах лежат тела расстрелянных с близкого расстояния людей. По некоторым данным, в Буче расстреливали подростков и мужчин в возрасте от 16 до 60 лет, у многих из убитых связаны сзади руки», - описал Михкельсон ситуацию, которая открылась после освобождения от российских оккупантов Киевского региона.