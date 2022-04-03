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Не поможет: лайфхак водителей, как обмануть полицию, всего лишь миф

Марко Суурмяги / Sakala
Не поможет: лайфхак водителей, как обмануть полицию, всего лишь миф
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Уловки не помогут обмануть полицию.
Уловки не помогут обмануть полицию. Фото: Mihkel Maripuu

В среду полиция узнала об очередном лайфхаке водителей, который якобы позволяет пьяному управлять автомобилем, не опасаясь быть пойманным. Стражи порядка развенчали этот и другие мифы, которые распространяются в Эстонии. 

В среду вечером полиция получила сообщение, что группа мужчин в возрасте 50 лет вместе употребляли алкоголь и теперь планируют сесть за руль. Звонивший в Центр тревоги также упомянул, что если полицейские поймают этих мужчин, они должны прежде, чем предлагать дыхнуть в алкометр, убедиться, что рот водителя пуст.

Такое странное примечание связано с распространенным мифом, согласно которому смекалка нетрезвого водителя позволяет ему избежать наказания. 

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