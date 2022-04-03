В среду полиция узнала об очередном лайфхаке водителей, который якобы позволяет пьяному управлять автомобилем, не опасаясь быть пойманным. Стражи порядка развенчали этот и другие мифы, которые распространяются в Эстонии.
Для подписчиков
Не поможет: лайфхак водителей, как обмануть полицию, всего лишь миф
Не поможет: лайфхак водителей, как обмануть полицию, всего лишь миф
В среду вечером полиция получила сообщение, что группа мужчин в возрасте 50 лет вместе употребляли алкоголь и теперь планируют сесть за руль. Звонивший в Центр тревоги также упомянул, что если полицейские поймают этих мужчин, они должны прежде, чем предлагать дыхнуть в алкометр, убедиться, что рот водителя пуст.
Ключевые слова