Эстонский министр надеется побить допандемические туристические рекорды за несколько лет

«Индустрия туризма ориентирована на будущее, и я верю, что к 2025 году мы сможем побить рекорды посещаемости, которые были до короны. Эстония — это зеленое направление, предлагающее посетителям первоклассную среду и уникальные впечатления - то, что кажется нам привычным, для гостей является особенным», - сказал Сутть. Министр в то же время признал, что коронапандемия еще не завершилась, а международный туристический бизнес еще не налажен в прежнем объеме.

Сутть также подтвердил цели и наиболее важные направления развития в сфере туризма на 2022–2025 годы. Целью новой стратегии является оживление туристического сектора в период восстановления после коронакризиса и увеличение экспорта и добавленной стоимости туристических услуг с упором на качество и уникальный опыт посетителей. По словам министра, об интересе предпринимателей в сфере туризма к инновациям свидетельствует и популярность меры поддержки развития продукта.

«Объявленные на этой неделе решения о поддержке показывают, что у эстонских предпринимателей есть крылатые идеи и желание адаптировать свои услуги к ожиданиям туристов», — отметил Сутть.

Поставлены три цели

Для реализации концепции туристической стратегии были поставлены цели в трех областях: разработка продуктов и направлений, восстановление спроса и соединяемость. В основе маркетинговой деятельности лежит информированный турист, который интересуется Эстонией не только для одной поездки, хочет провести здесь больше времени и готов потреблять более разнообразные услуги и тратить больше денег. Маркетинговая деятельность будет претворяться в жизнь с использованием девиза "Estonia. It’s about time" («Эстония. Самое время»).

По словам Суття, сила Эстонии в разнообразных и качественных впечатлениях от путешествия.

«Поскольку расстояния небольшие, в Эстонии можно многое увидеть за короткое время — будь то входящая в мировой топ национальная культура питания, красивая природа, захватывающие культурные события или удобные решения для удаленной работы и делового туризма», — привел примеры Сутть.

Необходимо установить новые связи

Восстановление международных транспортных связей и создание новых, а также постоянное развитие сети являются ключом к возобновлению экспорта международных туристических услуг.