Министр предпринимательства и инфотехнологий Андрес Сутть верит, что туристический сектор Эстонии может уже через три года превзойти докоронавирусные рекорды посещаемости.
Эстонский министр надеется побить допандемические туристические рекорды за несколько лет
«Индустрия туризма ориентирована на будущее, и я верю, что к 2025 году мы сможем побить рекорды посещаемости, которые были до короны. Эстония — это зеленое направление, предлагающее посетителям первоклассную среду и уникальные впечатления - то, что кажется нам привычным, для гостей является особенным», - сказал Сутть. Министр в то же время признал, что коронапандемия еще не завершилась, а международный туристический бизнес еще не налажен в прежнем объеме.
Сутть также подтвердил цели и наиболее важные направления развития в сфере туризма на 2022–2025 годы. Целью новой стратегии является оживление туристического сектора в период восстановления после коронакризиса и увеличение экспорта и добавленной стоимости туристических услуг с упором на качество и уникальный опыт посетителей. По словам министра, об интересе предпринимателей в сфере туризма к инновациям свидетельствует и популярность меры поддержки развития продукта.
«Объявленные на этой неделе решения о поддержке показывают, что у эстонских предпринимателей есть крылатые идеи и желание адаптировать свои услуги к ожиданиям туристов», — отметил Сутть.
Поставлены три цели
Для реализации концепции туристической стратегии были поставлены цели в трех областях: разработка продуктов и направлений, восстановление спроса и соединяемость. В основе маркетинговой деятельности лежит информированный турист, который интересуется Эстонией не только для одной поездки, хочет провести здесь больше времени и готов потреблять более разнообразные услуги и тратить больше денег. Маркетинговая деятельность будет претворяться в жизнь с использованием девиза "Estonia. It’s about time" («Эстония. Самое время»).
По словам Суття, сила Эстонии в разнообразных и качественных впечатлениях от путешествия.
«Поскольку расстояния небольшие, в Эстонии можно многое увидеть за короткое время — будь то входящая в мировой топ национальная культура питания, красивая природа, захватывающие культурные события или удобные решения для удаленной работы и делового туризма», — привел примеры Сутть.
Необходимо установить новые связи
Восстановление международных транспортных связей и создание новых, а также постоянное развитие сети являются ключом к возобновлению экспорта международных туристических услуг.
«Поездка туриста как в Эстонию, так и между различными пунктами назначения должна быть максимально удобной, быстрой и доступной. Транспортное сообщение должно работать с минимальным временем ожидания, а информация о туристических услугах и транспорте должна быть легкодоступной, чтобы люди, посещающие Эстонию, могли открыть для себя нашу разнообразную страну», — объяснил Сутть.