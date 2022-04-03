В 2021 году из религиозной организации "Свидетели Иеговы" вышло небывалое число людей, усмотрев в ней признаки тоталитарной секты. Спустя 20 и более лет для многих в организации это стало буквально прорывом. Подозрения в умалчиваемых случаях педофилии, запугивание, манипулирование, изоляция, контроль, унижение. Так бывшие "иеговисты" описывают происходящее внутри СИ и считают, что пришло время рассказать обществу правду, пишет Rus.TVNET.
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Что на самом деле происходит за дверями секты «Свидетели Иеговы»
Что на самом деле происходит за дверями секты «Свидетели Иеговы»
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