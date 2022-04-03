В 2021 году из религиозной организации "Свидетели Иеговы" вышло небывалое число людей, усмотрев в ней признаки тоталитарной секты. Спустя 20 и более лет для многих в организации это стало буквально прорывом. Подозрения в умалчиваемых случаях педофилии, запугивание, манипулирование, изоляция, контроль, унижение. Так бывшие "иеговисты" описывают происходящее внутри СИ и считают, что пришло время рассказать обществу правду, пишет Rus.TVNET .

Первым публикуем историю бывшего иеговиста Яниса Фолкманиса. После 28 лет принадлежности к организации бывший старейшина общины о "Свидетелях Иеговы" (СИ) говорит: "Разрушительный культ, по сути - транснациональная финансовая корпорация с сильной привязкой к Библии и Богу". В качестве самой значительной причины, почему он считает важным открыть "ящик Пандоры" "Свидетелей Иеговы", он называет личную ответственность перед людьми, которых "втянул" и удерживал в движении годами. И таких - сотни. "СИ опасны в том, что у людей отнимают жизнь".