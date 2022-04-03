Сибуль: украинцам в Эстонии нужна украиноязычная и эстонская по духу школа

«Никто из прибывающих из Украины детей не готов сразу и в полной мере погрузиться в эстоноязычную школьную среду. Поэтому стоит создать школу — центр компетенции, украинский по языку и эстонский по духу. Чтобы дети в нем получали бы образование в соответствии с системой образования Украины и интегрировались бы в наше правовое пространство. Чтобы дети получали бы образование на родном языке и углубленно изучали бы эстонский язык, при этом сохраняли свою культурную среду и включались бы в культурную среду Эстонии», - пояснил в переданном BNS пресс-релизе Сибуль. По его словам, Эстонии по силам для начала создать такую школу-центр компетенции в Таллинне.

«В такой школе поддержку и помощь получали бы украинские ученики как самой этой школы, так и украинские дети, обучающиеся в других школах в Эстонии. Основной задачей центра компетенции должно быть оказание помощи детям, учащимся в школах других местных самоуправлений», - сказал Сибуль.

«Мы не знаем, сколько продлится война в Украине. Русскоязычная школьная среда будет только заново создавать языковую сегрегацию, в долгосрочной перспективе ухудшая положение в стране. Мы свидетели тому, что процесс интеграции в Эстонии не пошел и что существующая русскоязычная община не интегрирована с эстонским обществом», - продолжил Сибуль, по словам которого в любом случае надо избегать включения прибывающих в Эстонию украинцев в русскоязычную среду.