Разведка США передала Украине план наступления России на Киев

По сведениям издания, директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс в середине января тайно посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и рассказал ему о планах Москвы. Тогда, отмечает WSJ, разведка США уже знала, что российские войска нанесут главный удар с территории Беларуси через чернобыльскую зону отчуждения. Знала разведка и о планах Москвы захватить аэродром в Гостомеле под Киевом, чтобы использовать его в качестве плацдарма.

Этот аэродром действительно был захвачен в первый же день российского вторжения 24 февраля путем высадки десанта с вертолетов, а российские войска начали наступление на Киев с севера. Однако украинские военные благодаря полученной от ЦРУ информации успели организовать оборону на реке Ирпень и не пустили противника в Киев. Это позволило стабилизировать фронт.

Несколько дней назад российские войска начали покидать территорию Киевской области. Согласно сообщениям, Россия перебрасывает эти части в Донбасс в качестве подкрепления. 2 апреля Минобороны Украины объявило о полном освобождении Киевской области.

В статье WSJ высказывается предположение, что президент России Владимир Путин ставил целью подчинение Украины на протяжении всех 20 лет своего правления. В ноябре прошлого года подготовка вооруженного вторжения вошла в завершающую фазу. Тогда же США стали предупреждать Москву о последствиях в виде жестких санкций.