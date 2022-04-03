Ринкевич: после геноцида в Буче ЕС должен ввести против России энергетические санкции в полном объеме

Латвийский министр подчеркивает, что реакцией на эти преступления должны стать новые санкции против России и увеличение военной поддержки Украины.

Латвия продолжит настаивать на том, чтобы ЕС ввел энергетические санкции против России в полном объеме и закрыл порты для российских судов, говорится в посте министра иностранных дел Латвии.

После освобождения города Буча под Киевом от российских войск вскрылись массовые убийства военными мирных жителей. В братских могилах похоронены около 300 человек, а окончательное количество жертв среди населения города еще не подсчитано.

Мэр Бучи Анатолий Федорук заявил, что улицы города усеяны трупам, в том числе многие люди убиты выстрелом в затылок, хотя у многих были повязки, свидетельствующие о том, что они не вооружены.