После осуществленного вооруженными силами России геноцида и военных преступлений против гражданского населения украинского города Буча Европейский союз (ЕС) должен ввести против России санкции в сфере энергетики в полном объеме, а также закрыть порты для российских судов, заявил в Twitter министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.
Ринкевич: после геноцида в Буче ЕС должен ввести против России энергетические санкции в полном объеме
Латвийский министр подчеркивает, что реакцией на эти преступления должны стать новые санкции против России и увеличение военной поддержки Украины.
Латвия продолжит настаивать на том, чтобы ЕС ввел энергетические санкции против России в полном объеме и закрыл порты для российских судов, говорится в посте министра иностранных дел Латвии.
После освобождения города Буча под Киевом от российских войск вскрылись массовые убийства военными мирных жителей. В братских могилах похоронены около 300 человек, а окончательное количество жертв среди населения города еще не подсчитано.
Мэр Бучи Анатолий Федорук заявил, что улицы города усеяны трупам, в том числе многие люди убиты выстрелом в затылок, хотя у многих были повязки, свидетельствующие о том, что они не вооружены.
Председатель Евросовета Шарль Мишель в ответ на преступления российских военных заявил в воскресенье, что против Москвы будут введены новые санкции.