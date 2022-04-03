Шестого апреля в Нарве стартует серия концертов “Звуки на границе 2022", где в концертных залах Эстонского и Европейского приграничного города, будут выступать музыкальные коллективы из разных городов Эстонии и Зарубежья. На концертах выступят европейские классики и эстонские авторы, весной и летом в серии концертов выступят: шведский барочный ансамбль Зеллбелл, пианист Свен-Сандер Шестаков, Нарвский симфонический оркестр и Пярнуский городской оркестр.
В Нарве начинаются вечерние концерты с оркестром "Звуки на границе 2022"
Шестого апреля в 19.00 в Нарвском замке-на первом концерте серии, перед слушателями выступит Стокгольмский барочный ансамбль "Зеллбелл". Коллектив играет на аутентичных инструментах в стиле барокко, исполняя музыку, сыгранную в 18-м веке в королевском дворце Стокгольма, и дворах Дрездена и Потсдама в Германии.
В концертную программу входят любимые композиторы того времени, такие как Романи по имени шведский Гендель и его ученик Зеллбелл, а также их немецкие коллеги, композиторы в стиле барокко Зеленка, Хайничен и Граун. Нарва - город, в строительство которого во второй половине 17. века существенный вклад внесло Шведское королевство.
28-го мая в 19.00 в концертном зале "Женева", состоится второе мероприятие серии концертов. На сцену выходит известный пианист Свен-Сандер Шестаков с симфоническим оркестром города Нарвы, под руководством дирижера Анатолия Щуры.
На концерте будет представлена подборка музыки эпохи романтизма, в программе увертюра Вебера "Вольный стрелок", фортепианный концерт Мендельсона номер 1 и симфония Шуберта номер 8. Свен-Сандер Шестаков-молодой пианист, выигравший множество различных конкурсов, учился в Тартуской школе имени Эллера, и в настоящее время продолжает обучение в Эстонской академии музыки и Театра по специальности фортепиано у профессора Ивара Ильи. Нарвский симфонический оркестр-представительный оркестр приграничного города, состоящий из учителей и выпускников Нарвской музыкальной школы.
30-го июня в 19.00 на территории Нарвской Кренгольмской мануфактуры, выступит Пярнуский городской оркестр под руководством дирижёра Каспара Мянд. Концерт называется "Элегия ветра", где будут представлены произведения эстонских композиторов.
В программе: "Кант памяти Бенджамина Бриттена" Арво Пярта, "Элегия ветра" Тыну Кырвитса, "Веспер" Эстер Мяги, "О ветрах и крыльях" Малле Мальтиса и "Драматическая сюита" Виллема Реймана. Пярнуский городской оркестр часто выступает на музыкальных фестивалях Эстонии и вносит значительный вклад в культурную жизнь летней столицы. За выдающиеся творческие достижения Пярнуский городской оркестр дважды получал ежегодную музыкальную премию Пярну.
Серию концертов "Звуки на границе 2022" организует ContempArt MTÜ, при поддержке Integratsiooni Sihtasutus, Eesti Kultuurkapital, Eesti Rahvakultuuri keskus.