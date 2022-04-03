В Нарве начинаются вечерние концерты с оркестром "Звуки на границе 2022"

Шестого апреля в 19.00 в Нарвском замке-на первом концерте серии, перед слушателями выступит Стокгольмский барочный ансамбль "Зеллбелл". Коллектив играет на аутентичных инструментах в стиле барокко, исполняя музыку, сыгранную в 18-м веке в королевском дворце Стокгольма, и дворах Дрездена и Потсдама в Германии.

В концертную программу входят любимые композиторы того времени, такие как Романи по имени шведский Гендель и его ученик Зеллбелл, а также их немецкие коллеги, композиторы в стиле барокко Зеленка, Хайничен и Граун. Нарва - город, в строительство которого во второй половине 17. века существенный вклад внесло Шведское королевство.

28-го мая в 19.00 в концертном зале "Женева", состоится второе мероприятие серии концертов. На сцену выходит известный пианист Свен-Сандер Шестаков с симфоническим оркестром города Нарвы, под руководством дирижера Анатолия Щуры.

На концерте будет представлена подборка музыки эпохи романтизма, в программе увертюра Вебера "Вольный стрелок", фортепианный концерт Мендельсона номер 1 и симфония Шуберта номер 8. Свен-Сандер Шестаков-молодой пианист, выигравший множество различных конкурсов, учился в Тартуской школе имени Эллера, и в настоящее время продолжает обучение в Эстонской академии музыки и Театра по специальности фортепиано у профессора Ивара Ильи. Нарвский симфонический оркестр-представительный оркестр приграничного города, состоящий из учителей и выпускников Нарвской музыкальной школы.

30-го июня в 19.00 на территории Нарвской Кренгольмской мануфактуры, выступит Пярнуский городской оркестр под руководством дирижёра Каспара Мянд. Концерт называется "Элегия ветра", где будут представлены произведения эстонских композиторов.

В программе: "Кант памяти Бенджамина Бриттена" Арво Пярта, "Элегия ветра" Тыну Кырвитса, "Веспер" Эстер Мяги, "О ветрах и крыльях" Малле Мальтиса и "Драматическая сюита" Виллема Реймана. Пярнуский городской оркестр часто выступает на музыкальных фестивалях Эстонии и вносит значительный вклад в культурную жизнь летней столицы. За выдающиеся творческие достижения Пярнуский городской оркестр дважды получал ежегодную музыкальную премию Пярну.