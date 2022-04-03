ТЕПЕРЬ ОФИЦИАЛЬНО ⟩ Анастасия Коваленко-Кылварт стала членом Рийгикогу

На этой неделе Евгений Осиновский объявил о своем уходе с поста члена Рийгикогу. Он пояснил, что, поскольку соцдемам после местных выборов удалось принять участие в управлении Таллинном в качестве партнера по коалиции, он хочет посвятить себя работе в управлении городом Таллинном.