Правление Рийгикогу приняло решение о том, что в связи с отставкой с 31 марта члена Рийгикогу Евгения Осиновского и отказом замещающих членов Моники Хауканымме и Рене Таммиста с 3 апреля членом Рийгикогу станет Анастасия Коваленко-Кылварт.
ТЕПЕРЬ ОФИЦИАЛЬНО ⟩ Анастасия Коваленко-Кылварт стала членом Рийгикогу
Анастасия Коваленко-Кылварт стала членом Рийгикогу
На этой неделе Евгений Осиновский объявил о своем уходе с поста члена Рийгикогу. Он пояснил, что, поскольку соцдемам после местных выборов удалось принять участие в управлении Таллинном в качестве партнера по коалиции, он хочет посвятить себя работе в управлении городом Таллинном.