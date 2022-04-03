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ТЕПЕРЬ ОФИЦИАЛЬНО ⟩ Анастасия Коваленко-Кылварт стала членом Рийгикогу

rus.postimees.ee
Анастасия Коваленко-Кылварт стала членом Рийгикогу
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Анастасия Коваленко-Кылварт.
Анастасия Коваленко-Кылварт. Фото: Mihkel Maripuu

Правление Рийгикогу приняло решение о том, что в связи с отставкой с 31 марта члена Рийгикогу Евгения Осиновского и отказом замещающих членов Моники Хауканымме и Рене Таммиста с 3 апреля членом Рийгикогу станет Анастасия Коваленко-Кылварт.

На этой неделе Евгений Осиновский объявил о своем уходе с поста члена Рийгикогу. Он пояснил, что, поскольку соцдемам после местных выборов удалось принять участие в управлении Таллинном в качестве партнера по коалиции, он хочет посвятить себя работе в управлении городом Таллинном.

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