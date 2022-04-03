В воскресенье в Эстонии проходят толоки по плетению камуфляжных сетей. В Таллинне толоки прошли перед Эстонским домом рукоделия и Представительством Эстонии, которые расположены на одной улице с посольством России, пишет Rus.ERR.
У посольства РФ в Таллинне состоялась толока по плетению камуфляжных сеток для Украины
У посольства РФ в Таллинне состоялась толока по плетению камуфляжных сеток для Украины
"Мы находимся в стратегически хорошем месте для выражения своей позиции, а заодно можем принести своей деятельностью пользу", заявили организаторы в своем приглашении на толоку.
В толоке рядом с российским посольством также участвовали украинские беженцы.
Часть сетей отправят на Украину.
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