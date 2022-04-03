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У посольства РФ в Таллинне состоялась толока по плетению камуфляжных сеток для Украины

rus.postimees.ee
У посольства РФ в Таллинне состоялась толока по плетению камуфляжных сеток для Украины
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26 февраля. Полиция охраняет посольства Украины и России.
26 февраля. Полиция охраняет посольства Украины и России. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

В воскресенье в Эстонии проходят толоки по плетению камуфляжных сетей. В Таллинне толоки прошли перед Эстонским домом рукоделия и Представительством Эстонии, которые расположены на одной улице с посольством России, пишет Rus.ERR.

"Мы находимся в стратегически хорошем месте для выражения своей позиции, а заодно можем принести своей деятельностью пользу", заявили организаторы в своем приглашении на толоку.

В толоке рядом с российским посольством также участвовали украинские беженцы.

Часть сетей отправят на Украину.

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