Если в первые недели путинской войны курс рубля по отношению к евро и доллару упал почти вдвое, то на сегодня российская валюта почти полностью отыграла все падение. Postimees спросил аналитиков, что стало причиной мистического выздоровления.
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Почему курс рубля поднимается из пепла?
Почему курс рубля поднимается из пепла?
Если в начале марта один евро стоил почти 150 рублей, то сегодня за евро можно будет получить всего 93 рубля. За неделю до атаки, 24 февраля, евро колебался между 85 и 88 рублями, то есть курс рубля почти вернулся к тому уровню, который был до вторжения в Украину.
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