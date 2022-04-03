Почему курс рубля поднимается из пепла?

Если в начале марта один евро стоил почти 150 рублей, то сегодня за евро можно будет получить всего 93 рубля. За неделю до атаки, 24 февраля, евро колебался между 85 и 88 рублями, то есть курс рубля почти вернулся к тому уровню, который был до вторжения в Украину.