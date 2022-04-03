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Почему курс рубля поднимается из пепла?

Эркки Эрилайд
Почему курс рубля поднимается из пепла?
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Valuutakursid Venemaal Podolskis 24. märtsil. EPA/MAXIM SHIPENKOV
Valuutakursid Venemaal Podolskis 24. märtsil. EPA/MAXIM SHIPENKOV Фото: Maxim Shipenkov

Если в первые недели путинской войны курс рубля по отношению к евро и доллару упал почти вдвое, то на сегодня российская валюта почти полностью отыграла все падение. Postimees спросил аналитиков, что стало причиной мистического выздоровления.

Если в начале марта один евро стоил почти 150 рублей, то сегодня за евро можно будет получить всего 93 рубля. За неделю до атаки, 24 февраля, евро колебался между 85 и 88 рублями, то есть курс рубля почти вернулся к тому уровню, который был до вторжения в Украину.

По словам экономиста Банка Эстонии Пеэтера Луйкмеля, у России осталось мало рычагов, чтобы создать иллюзию силы российской экономики. «Курс рубля — одна из последних соломинок. Особенно после того, как требование расчетов в рублях не разделило европейские страны, а наоборот, ускорило их отказ от российского газа», — отметил Луйкмель.

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