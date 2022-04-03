Глава МИД Эстонии: Россия самым вопиющим образом нарушает международное право

«Сегодня мы в очередной раз увидели душераздирающие кадры войны России в Украине. Силы обороны Украины, прибывшие освобождать украинский город Буча, обнаружили на улицах города и в его окрестностях убитых российскими войсками украинских мирных жителей и местных людей, которые никак не были связаны с военными действиями», - сказала Лийметс.

Лийметс подчеркнула, что Эстония решительно осуждает убийство невинных гражданских лиц. «Все государства должны уважать международное гуманитарное право и не нападать на мирных жителей. Для Эстонии важно, чтобы цена агрессии России была настолько высока, чтобы она вынудила Россию прекратить войну, и именно поэтому мы неустанно работаем над усилением санкций Евросоюза», - заверила глава МИД Эстонии.

«Продолжая свои широкомасштабные военные действия против Украины, Россия самым вопиющим образом нарушает как международное право, так и международные обязательства, которые она взяла на себя добровольно. Эстония настоятельно призывает Россию выполнить резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН от 2 марта 2022 года, а также постановление Международного суда ООН от 16 марта 2022 года. Россия должна немедленно прекратить войну против украинского государства и народа, и вывести свои войска с территории Украины», - призвала Лийметс.