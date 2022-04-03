Высокие цены на электроэнергию подстегивают бум солнечных батарей

«Что за эту зиму изменилось стало предметом обсуждения в 2022 году, так это строительство небольших солнечных парков мощностью до 15 киловатт на земле или на крышах домов, — сказал Расмус Армас. — За первые четыре недели января мы получили более 1200 заявок, это тот объем, который мы ожидали за полгода. Заинтересованность людей в том, чтобы производить что-то самостоятельно по высокой цене, выросла, и в ближайшие годы она продолжит рост такими же темпами».

Если ставить ветряки за домом в деревне нерентабельно и нет возможности установить их в густонаселенном районе, то с солнечными панелями намного проще. За последние годы также распространилось знание, что производство электроэнергии из солнечного света вполне возможно и в наших широтах.

«Хотя считается, что в Эстонии плохие солнечные условия, на самом деле это не так, — пояснил Расмус Армас. — Во-первых, день в Эстонии очень длинный, а во-вторых, пик выработки в солнечных парках приходится на весну, когда на улице не очень жарко. В это время эффективность солнечных парков в Эстонии самая высокая, выше, чем в Центральной или Южной Европе, где солнечные парки не так хорошо работают в жаркую погоду».

С другой стороны, в апреле-мае, когда день становится длиннее, на небе ярко светит солнце и температура воздуха не слишком высока, по словам Армаса, наступают самые продуктивные часы работы солнечных панелей.

«Распределительная сеть Elektrilevi имеет более 400 мегаватт производственной мощности. Это большой объем, и он быстро растет, — пояснил он. — 400 мегаватт-часов — это половина летнего потребления Эстонии».

Если к этому добавить накопительную емкость, домохозяйству может хватить энергии собственного производства на несколько месяцев.

«Если вы поставите на крышу панели мощностью 5 или 10 кВт, они будут производить больше, чем вы сможете потреблять на месте, — сказал Армас. — Проблемными же будут три-четыре зимних месяца, когда солнце едва светит, тогда энергию приходится брать из сети».