Зимние пики цен на электроэнергию и неопределенность, связанная с войной в Украине, вызвали большой интерес к строительству отечественных солнечных парков, поэтому в этом году их строительство может пережить серьезный бум, считает руководитель управления активами Elektrilevi Расмус Армас.
Высокие цены на электроэнергию подстегивают бум солнечных батарей
«Что за эту зиму изменилось стало предметом обсуждения в 2022 году, так это строительство небольших солнечных парков мощностью до 15 киловатт на земле или на крышах домов, — сказал Расмус Армас. — За первые четыре недели января мы получили более 1200 заявок, это тот объем, который мы ожидали за полгода. Заинтересованность людей в том, чтобы производить что-то самостоятельно по высокой цене, выросла, и в ближайшие годы она продолжит рост такими же темпами».
Если ставить ветряки за домом в деревне нерентабельно и нет возможности установить их в густонаселенном районе, то с солнечными панелями намного проще. За последние годы также распространилось знание, что производство электроэнергии из солнечного света вполне возможно и в наших широтах.
«Хотя считается, что в Эстонии плохие солнечные условия, на самом деле это не так, — пояснил Расмус Армас. — Во-первых, день в Эстонии очень длинный, а во-вторых, пик выработки в солнечных парках приходится на весну, когда на улице не очень жарко. В это время эффективность солнечных парков в Эстонии самая высокая, выше, чем в Центральной или Южной Европе, где солнечные парки не так хорошо работают в жаркую погоду».
С другой стороны, в апреле-мае, когда день становится длиннее, на небе ярко светит солнце и температура воздуха не слишком высока, по словам Армаса, наступают самые продуктивные часы работы солнечных панелей.
«Распределительная сеть Elektrilevi имеет более 400 мегаватт производственной мощности. Это большой объем, и он быстро растет, — пояснил он. — 400 мегаватт-часов — это половина летнего потребления Эстонии».
Если к этому добавить накопительную емкость, домохозяйству может хватить энергии собственного производства на несколько месяцев.
«Если вы поставите на крышу панели мощностью 5 или 10 кВт, они будут производить больше, чем вы сможете потреблять на месте, — сказал Армас. — Проблемными же будут три-четыре зимних месяца, когда солнце едва светит, тогда энергию приходится брать из сети».
Повышение цены на электроэнергию сделало инвестиции в солнечные батареи более выгодными, но в этом отношении все равно необходимо учитывать значительные расходы при строительстве собственного парка. По словам Армаса, стоимость строительства 5-киловаттного парка составит около 10 000 евро плюс плата за подключение к сети.